Dans une scène qui a ravivé l'inquiétude des supporters du Bayern Munich, la star Jamal Musiala s'est effondrée sur la pelouse dans des circonstances dramatiques, avant d'envoyer un message rassurant en retournant aux entraînements individuels aujourd'hui.

L'international allemand (23 ans) s'était effondré de manière soudaine lors de sa participation au match amical remporté par le club bavarois face à Leipzig sur le score de 3-1 samedi, dans une chaleur intense où la température a dépassé les 30 degrés Celsius à Munich, ce qui a nécessité une intervention médicale d'urgence.

« France 24 » a révélé, citant l'agence de presse allemande, que Musiala s'était plaint après la rencontre de vertiges, de problèmes de circulation sanguine et d'une montée de température, ce qui l'a empêché de participer à la séance d'entraînement ouverte lundi.

Elle a souligné que l'ancien joueur de l'académie de Chelsea s'est présenté aujourd'hui au siège du club, où il a subi des examens médicaux approfondis avant de disputer un entraînement individuel léger, une première étape vers un retour complet.

Des médias allemands ont confirmé que Musiala est fortement pressenti pour retrouver les entraînements collectifs cette semaine, afin d'être prêt pour l'attendue Supercoupe face au Borussia Dortmund samedi.

Cet incident survient après une période difficile vécue par Musiala, qui a manqué les six premiers mois de la saison 2025-2026 en raison d'une fracture de la cheville subie lors de la Coupe du monde des clubs, avant de faire son retour avec la sélection allemande au Mondial 2026, dont l'Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale face au Paraguay.