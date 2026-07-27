Comme l’a indiqué le kicker dans son dernier rapport, l’attaquant très convoité « tend » vers un transfert au BVB. Le Borussia serait en outre déjà au courant de la position d’El Mala, si bien que Dortmund ne ressent actuellement aucune pression dans ce dossier.

Peu après, Bild a renchéri en rapportant elle aussi qu’El Mala avait clairement fait savoir au BVB, lors d’un échange, qu’il pouvait très bien s’imaginer un transfert à Dortmund. Selon ces informations, l’international espoirs n’attend plus qu’un accord entre les deux clubs pour pouvoir signer un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 avec les Schwarzgelben.

Ces derniers jours, il a été affirmé à plusieurs reprises que le BVB avait bien soumis une première offre à Cologne, mais que celle-ci restait très inférieure au package global prétendument réclamé de 50 millions d’euros.

L’offre et l’approche de Dortmund auraient même, selon Geissblog, suscité une vive irritation du côté de l’Effzeh. Selon le rapport le club se serait montré « en désaccord avec la manière dont les dirigeants de Dortmund auraient tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit mot pour mot. En conséquence, il a été décidé en interne à Geißbockheim d’interrompre immédiatement toute négociation avec le Borussia.

Sky a évoqué un package comprenant une indemnité fixe de 26 millions d’euros, ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Toutefois, seule la moitié de cette somme aurait été réalistement atteignable. Parmi les conditions supposées fixées par le BVB, El Mala devait être élu joueur de la saison et finir meilleur buteur. Une nomination au Ballon d’Or devait également rapporter des millions à l’Effzeh.

Le BILD a évoqué 34 millions d’euros fixes plus six millions d’euros de bonus. Selon les informations du kicker, l’offre comprenait elle aussi une somme fixe de plus de 30 millions d’euros, mais le package global ne se situait malgré tout pas dans la zone du montant souhaité par Cologne. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a parlé d’une « multitude de fausses informations » ce week-end, dans le cadre de la défaite en match amical contre le Fortuna Düsseldorf (1-2).

« Toutes les options sont sur la table » : où El Mala va-t-il aller ?

Bien que le BVB et Book affichent leur sérénité et leur confiance, il est toutefois loin d’être certain que les Schwarzgelben obtiennent gain de cause. L’AS Roma serait prête à débourser nettement plus de 40 millions d’euros pour l’ailier gauche. En Bundesliga, la menace paraît en revanche moindre. Un intérêt de RB Leipzig a bien été évoqué, mais le rival ne serait lui non plus pas disposé à satisfaire les conditions financières actuelles.

Pour El Mala, selon le kicker , « toutes les options sont encore sur la table ». Le jeune joueur peut apparemment toujours s’imaginer rester à Cologne. Le directeur sportif Thomas Kessler avait déjà clairement fait savoir il y a plusieurs semaines que le joueur de 19 ans porterait également les couleurs du club de la cathédrale la saison prochaine. Lors de la reprise de l’entraînement, Kessler a déclaré qu’il y avait bien eu une ou deux offres, « mais cela n’a pas abouti au transfert. C’est pourquoi je suis fermement convaincu qu’il jouera pour le FC cette saison. »

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Le transfert record d’El Mala a capoté il y a quelques semaines

Depuis des mois, l’avenir d’El Mala fait l’objet de spéculations, alors que le droitier est encore sous contrat à Cologne jusqu’en 2030. Le FC aurait déjà accepté une offre de Brentford FC au début du mercato estival, mais El Mala lui-même aurait refusé le transfert.

Le prodige a disputé les 34 matches de la dernière saison de Bundesliga et a compilé 13 buts ainsi que cinq passes décisives. Malgré sa solide saison de débuts dans l’élite allemande, l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann a renoncé à le convoquer pour la Coupe du monde.







