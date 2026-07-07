Une nouvelle analyse arbitrale confirme le bien-fondé de la décision de l’arbitre français François Litxer, qui a officié la rencontre Égypte-Argentine, de ne pas accorder de penalty à Mohamed Salah, le capitaine des Pharaons.

Le compte spécialisé « Archivo VAR » a confirmé que la décision de ne pas accorder de penalty, juste avant le troisième but de l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, était fondée.

Selon l’analyse diffusée sur la plateforme « X », le joueur argentin Nico González a d’abord joué le ballon de manière réglementaire avant qu’un contact ne survienne avec la star égyptienne à l’intérieur de la surface de réparation.

Selon l’analyse, le contact survenu après l’intervention de González ne constitue pas une faute justifiant l’attribution d’un penalty, et donc aucune action n’était susceptible d’être revue par la VAR.

Par conséquent, l’action offensive argentine, conclue par le troisième but décisif, reste valable au regard des règles arbitrales.

Le staff technique égyptien et plusieurs joueurs ont contesté la décision de l’arbitre français, réclamant un penalty qui aurait entraîné l’annulation du but décisif d’Enzo Fernández.

Ces protestations faisaient suite à l’annulation, plus tôt dans la rencontre, d’un but de Mostafa Zico pour une faute jugée similaire à celle de Lisandro Martínez sur Marwan Attia.

Les Pharaons menaient pourtant 2-0 en début de rencontre et semblaient capables de créer l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde en éliminant le tenant du titre.

Les quinze dernières minutes, cruelles, ont vu le géant africain encaisser trois buts coup sur coup et quitter la compétition la tête haute sur le score de 2-3.