Nouveaux troubles après l'élimination du Maroc à la Coupe du monde : la police a été prise pour cible par des jets de verre et des feux d'artifice

Jeudi soir, la tension est de nouveau montée d’un cran après la rencontre du Maroc à la Coupe du monde, selon les informations de la NOS. Dans plusieurs villes néerlandaises, des supporters marocains ont investi les rues suite à la défaite 2-0 concédée face à la France.

Des incidents ont éclaté à plusieurs endroits : des projectiles, du mobilier urbain et des feux d’artifice ont été lancés contre les forces de l’ordre.

Les grandes villes ont de nouveau été particulièrement touchées : des troubles ont éclaté à Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht.

À Rotterdam, la plupart des supporters ont fini par quitter les lieux à la demande des forces de l’ordre. En revanche, des interpellations ont eu lieu à Amsterdam, La Haye et Utrecht.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour diverses raisons : à Amsterdam, dans le quartier d’Osdorp, des feux ont été allumés et des tirs de feu d’artifice ont visé les policiers ; à La Haye, dans le quartier de Schilderswijk, des agents ont été pris pour cible par des engins pyrotechniques, tandis que des slogans et des chants antisémites ont été scandés.

Au fil de la nuit, le calme est revenu dans l’ensemble des villes touchées. Les forces de l’ordre ont ouvert des enquêtes sur les incidents et les personnes interpellées.