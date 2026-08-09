Nouveaux détails révélés : à quel point l’Italie a été proche du coup de tonnerre avec l’arrivée de Pep Guardiola

Comme l’a révélé Paolo Maldini, l’ancien directeur technique de la Squadra Azzurra, aujourd’hui retraité, dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Guardiola était tout proche de donner son accord à la Fédération.

« Nous sommes allés à Barcelone pour le rencontrer, nous avons déjeuné ensemble et parlé pendant toute une journée. Cela l’attirait énormément. Il était tout près de dire oui. Il avait même commencé à écrire des compositions sur des bouts de papier », a raconté Maldini au sujet d’une rencontre entre la délégation italienne et l’entraîneur star espagnol.

Si Guardiola a finalement dit non au quadruple champion du monde, ce n’était en aucun cas à cause d’exigences financières, comme certains médias l’avaient rapporté au cours des discussions. « L’argent, les 20 millions d’euros dont il était question, n’a jamais été un sujet. Pep nous a dit très clairement : donnez-moi un euro de moins que ce qu’a reçu le dernier sélectionneur, et cela me conviendra », a expliqué Maldini.

À la place, le technicien de 55 ans ne se serait pas encore senti prêt, après dix années éprouvantes passées sur le banc de Manchester City, à reprendre un club ou une sélection. Guardiola a « dit non par épuisement », a précisé Maldini : « Il sort de dix années éprouvantes en Premier League. Il s’est fait opérer du dos. Il veut se reposer. »

L’Espagnol aurait en revanche bel et bien apporté un enthousiasme de fond pour la mission consistant à ramener le football italien au sommet après des années difficiles et trois Coupes du monde manquées de suite. « C’était une conversation très sérieuse, nous avons étudié les effectifs, de l’U17 jusqu’aux échelons supérieurs », a révélé Maldini.

Getty Images

Paolo Maldini démissionne après le refus de la Fédération concernant Andrea Pirlo

Ce n’est qu’après le refus définitif de Guardiola qu’Andrea Pirlo est entré dans le viseur. Le champion du monde 2006 était finalement le candidat préféré de Maldini, mais la Fédération a opposé son veto en raison de liens avec l’opérateur de paris russe Fonbet. En signe de protestation, Maldini a finalement démissionné de ses fonctions après seulement 16 jours.

Maldini avait donc reçu l’assurance du nouveau président de la Fédération, Giovanni Malago, de pouvoir prendre seul la décision concernant le nouveau sélectionneur. Cette autonomie était considérée en amont comme la condition décisive pour que l’ancien professionnel accepte ce poste à la FIGC.