Soixante-sept jours après avoir été sacré champion de la Ligue des champions pour la deuxième fois, le Paris Saint-Germain a disputé son premier match hier mercredi face au Real Majorque, relégué en deuxième division espagnole, et l'a emporté (3-0).

Mais le Paris Saint-Germain était privé d'un grand nombre de ses internationaux, et malgré cela, le club français continue de chercher de nouvelles recrues pour renforcer ses rangs avant le début de la nouvelle saison.

Le duo composé de Lucas Digne et Magnes Akliouche est aux portes du club parisien, mais leur arrivée n'a pas encore été officiellement annoncée.

Le Paris Saint-Germain cherche également à s'attacher les services du gardien Zion Suzuki (Parme) et de Mika Godts (Ajax Amsterdam) dans des transferts complexes, mais les négociations sont toujours en cours.

Et ils ne seront peut-être pas les seuls joueurs candidats à rejoindre le Paris Saint-Germain, puisque le journal anglais « The Sun » a révélé que le club parisien cherche à recruter un autre joueur français, Malo Gusto, l'arrière droit de Chelsea.

Âgé de 23 ans et né à Décines-Charpieu, Gusto est passé par les rangs de l'Olympique Lyonnais avant son transfert à Chelsea en 2023 pour 35 millions d'euros.

La saison dernière, Gusto a disputé 49 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea (3 buts et 5 passes décisives), et il a été sélectionné en équipe de France pour participer à la Coupe du monde 2026.

Manchester City, à la recherche d'un arrière droit, avait inscrit le nom de Gusto sur sa liste des joueurs convoités durant le mercato, et Chelsea n'a pas exclu le départ du joueur français, dont la valeur est estimée à 87 millions d'euros, mais ce montant est jugé élevé malgré son potentiel et ses qualités, si bien qu'il est difficile d'imaginer que le Paris Saint-Germain propose une telle somme.

Le journal « The Sun » a indiqué que le Paris Saint-Germain étudie le dossier Gusto afin de déterminer s'il vaut ce montant, et le quotidien anglais affirme que son profil séduit le Paris Saint-Germain, et notamment l'entraîneur Luis Enrique, qui a approuvé cette option comme alternative à Achraf Hakimi.

Ce dossier n'était pas une priorité pour Paris cet été en matière de recrutement, en particulier après les bonnes performances offertes par Warren Zaïre-Emery en tant que doublure du Marocain.

Reste à voir si le transfert de Gusto se concrétisera en faveur de Paris ; en France, cette possibilité n'a pas été confirmée, mais ce qui est certain, c'est que Chelsea est ouvert à sa vente, surtout après le transfert de Marco Balestra chez les Blues.