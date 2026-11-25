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Al Ahly, présidé par Mahmoud El Khatib, a pris plusieurs décisions fortes après la défaite subie lundi dernier par son équipe première face à Pyramids, sur le score de 2-0, en championnat.

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Cette défaite a provoqué une immense vague de colère chez les supporters du club, en raison du faible niveau affiché par l'équipe lors de cette rencontre et de son incapacité à rivaliser avec Pyramids.

Quelques heures seulement après le match, Al Ahly a annoncé le limogeage de son entraîneur marocain, Hussein Ammouta, visé par de vives critiques en raison des performances irrégulières de l'équipe cette saison.

Ce mercredi, Al Ahly a publié un communiqué officiel dans lequel il indique : « Le siège du club a accueilli ce soir une longue réunion, en présence de Yassine Mansour, vice-président du club, et de Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, tous deux superviseurs du football, avec une liaison téléphonique avec Mahmoud El Khatib, président du club, afin de prendre connaissance de sa vision sur plusieurs questions relatives au secteur football, et en présence de Wael Gomaa, directeur du football, et de Sami Komsan, entraîneur. »

Le communiqué poursuit : « Il a été convenu ce qui suit : approuver la composition du staff technique proposée par Sami Komsan, ouvrir la porte aux offres pour certains joueurs ayant manqué à leurs devoirs envers le club,

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donner leur chance aux jeunes talents conformément à la vision de l'entraîneur, réaffirmer la pleine confiance accordée aux joueurs qui évoluent avec la personnalité d'Al Ahly, achever la restructuration du secteur football en nommant un directeur sportif étranger doté d'une vision et d'une grande expérience en matière de planification, et instaurer une communication fructueuse au sein du système football du club. »

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Dans un autre communiqué, Al Ahly a annoncé la nouvelle composition de son staff technique, qui se présente comme suit :

Sami Komsan, entraîneur principal, Yasser Radwan, entraîneur adjoint, Amr Anwar, entraîneur adjoint, Hamada El Sayed, entraîneur, Wassim Hamdi, préparateur physique, et Hadi Mohamed, analyste de la performance.

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Al Ahly a concédé face à Pyramids sa première défaite de la saison en championnat. Le club reste bloqué à 20 points, à la troisième place, à 7 points de Pyramids, leader, et à deux points de Zamalek, deuxième.

Mardi soir, le directeur du football, Wael Gomaa, a décidé d'infliger des sanctions doublées aux joueurs et de geler les primes de l'ensemble de l'effectif pour une durée indéterminée.

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Wael Gomaa a également ouvert une enquête visant le joueur Ahmed Reda en raison de son comportement lors du match contre Pyramids. Il a par ailleurs été décidé de soumettre l'affaire aux superviseurs du football du club.

Cette décision fait suite à l'incident du « crachat » en direction des supporters lors du match contre Pyramids. Le joueur a toutefois assuré que son geste ne visait pas le public et qu'il s'agissait d'un mouvement spontané pendant l'échauffement.

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Komsan assure l'intérim après le départ d'Ammouta, en attendant la signature d'un nouvel entraîneur étranger.

Komsan doit diriger son premier match à la tête d'Al Ahly dimanche prochain, en recevant les Angolais de Primeiro de Agosto lors de la première journée du groupe A de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF.