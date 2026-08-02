Le football mondial a connu une escalade sans précédent entre l'Union des associations européennes de football (UEFA) et la Fédération internationale (FIFA), le différend concernant le projet de vente de parts dans les tournois de la Coupe du monde étant passé des couloirs des réunions à la menace d'engager des poursuites judiciaires.

L'UEFA ne s'est pas contentée de rejeter le projet, elle a également adressé des avertissements officiels au président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi qu'à plusieurs personnalités liées à l'initiative, exigeant la conservation de tous les documents et éléments pertinents en prévision de démarches judiciaires éventuelles.

Le journal « Telegraph » a révélé que l'Union européenne de football a adressé une lettre officielle au président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, dans laquelle elle le menace d'engager des poursuites judiciaires en raison du projet controversé de vente de parts dans la Coupe du monde et d'autres tournois relevant de la FIFA à des investisseurs du secteur privé.

La lettre ne s'est pas limitée à Infantino, mais concernait également Joshua Kushner, Greg Maffei, la banque « JPMorgan » et la société « Open Economics », affirmant que l'UEFA envisage « sérieusement » de recourir à la justice, à l'arbitrage ou de déposer des plaintes réglementaires dans le cadre du projet « FIFA Forward Enterprise » (FFE).

Infantino avait décidé, samedi dernier, de renoncer à son plan de vente de parts dans les tournois de la FIFA, à la suite d'une vague de rejet sans précédent de la part des confédérations continentales et des fédérations nationales, en particulier après la révélation de la participation au projet de personnalités proches du président américain Donald Trump.

L'UEFA a mené la campagne d'opposition, annonçant jeudi dernier que l'ensemble de ses 55 fédérations membres boycotteraient la Coupe du monde si la FIFA poursuivait la mise en œuvre du projet, et précisant par la suite qu'elle œuvrerait à mettre fin au mandat d'Infantino à la tête de la Fédération internationale.

Une lettre officielle et une mise en garde contre la destruction de preuves

Selon la lettre, dont le journal « Telegraph » a pris connaissance, l'UEFA a officiellement notifié au président de la FIFA qu'elle envisageait d'engager des poursuites judiciaires, de recourir à l'arbitrage ou de déposer des plaintes réglementaires concernant le projet « FIFA Forward Enterprise » et tout ce qui s'y rapporte.

L'Union européenne a insisté sur la nécessité de prendre des mesures immédiates pour identifier tous les documents et données électroniques relatifs au projet, les conserver et ne pas les supprimer ni les détruire, affirmant que cette obligation prime sur toute politique interne de la FIFA relative à la conservation ou à la destruction des documents.

L'UEFA a affirmé que le projet avait fait l'objet d'une large condamnation de la part des confédérations continentales, des membres de la FIFA et de plusieurs acteurs du football, considérant qu'il était fondamentalement contraire aux principes de bonne gouvernance et de gestion du jeu.

La lettre comprenait une liste des personnes supposées détenir des éléments et documents en rapport avec le projet, et l'UEFA a demandé à la FIFA de veiller à ce qu'elles conservent tous les documents et données en leur possession ou sous leur contrôle.

La liste comprenait : « Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football — Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA — Mattias Grafström, secrétaire général de la FIFA — Kevin Lamour, directeur des opérations ».

L'inscription de Lamour sur la liste fait suite à ses déclarations, vendredi dernier, dans lesquelles il a affirmé que lui et plusieurs responsables de la FIFA avaient « été trompés » en ce qui concerne le projet.

Des avertissements sur d'éventuelles sanctions en cas de destruction de documents

L'UEFA a averti dans sa lettre que toute suppression, destruction, modification, dissimulation ou perte des éléments relatifs au projet après réception de la notification pourrait être considérée comme une destruction de preuves, ce qui pourrait donner lieu à une demande de dommages et intérêts et à des procédures judiciaires supplémentaires.

Elle a également précisé qu'elle se réservait le droit de réclamer des sanctions juridiques, d'imposer des conclusions défavorables à l'encontre des parties contrevenantes, ainsi que de faire supporter aux responsables de toute destruction de documents l'ensemble des frais juridiques qui en découleraient.

L'Union européenne a demandé à la FIFA de confirmer la réception de la notification dans un délai de cinq jours ouvrables, en fournissant des confirmations écrites attestant de la réception et de la compréhension de la lettre, de la prise des mesures nécessaires pour conserver tous les éléments pertinents, de l'identification de la personne chargée de suivre l'exécution de ces instructions, ainsi que de la divulgation, le cas échéant, de tout document déjà supprimé ou détruit.

Qui sont les participants au projet ?

La FIFA avait dévoilé, mardi dernier, les détails du projet « FIFA Forward Enterprise » et révélé les organismes et personnalités qui y participent.

La liste comprenait Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, son fonds « Thrive Eternal » étant censé diriger le groupe d'investisseurs proposé pour le projet.

La liste incluait également Greg Maffei, l'un des donateurs de la campagne de Trump et directeur général de la société « Bain Ventures », qui avait auparavant occupé le poste de président-directeur général de la société « Liberty Media » durant la période de son acquisition du championnat du monde de Formule 1.

La FIFA a également annoncé la participation de la banque « JPMorgan » et de la société « Open Economics » à la mission de recherche d'investisseurs potentiels pour le projet.

En revanche, le journal « Telegraph » a contacté la Fédération internationale de football pour obtenir un commentaire officiel sur ces développements, sans réponse à ce jour.