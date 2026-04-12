Le football espagnol est à nouveau secoué par un scandale après la diffusion d’une vidéo montrant le président du CD Colonia Moscarado, club de quatrième division, lançant de la viande de porc ibérique sur ses joueurs musulmans. Cette scène « raciste et humiliante » a provoqué une vive indignation.

Cet incident intervient à un moment délicat pour le football espagnol, déjà ébranlé par plusieurs dérapages racistes ces dernières semaines.

Une séquence choquante qui provoque un scandale

Dans la séquence, initialement diffusée par le président du club, Xavi Puvis, puis retirée des réseaux sociaux, on le voit d’abord promouvoir un produit à base de porc ibérique destiné à être offert lors du prochain match, avant de poursuivre ses joueurs musulmans en criant : « Mangez du porc ! ».

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Bien que Bufis ait voulu présenter la scène comme « humoristique », elle a provoqué un tollé parmi les supporters et les médias, contraignant la direction du club à supprimer rapidement la vidéo.

Une justification controversée

Pour tenter de calmer la tempête, Bouffis a diffusé une nouvelle vidéo de trois minutes où il assure qu’il s’agissait « d’une simple blague mal comprise » et déclare : « Mon but était de créer une ambiance conviviale, mais certains en ont profité pour attaquer le club. Je n’ai jamais eu l’intention de froisser quiconque, quelle que soit sa religion. »

Ses explications n’ont guère convaincu l’opinion publique, nombre d’observateurs estimant que son geste « dépassait les limites de l’humour » et traduisait un mépris des valeurs humaines et sportives.

Un passé controversé

Âgé de 39 ans, Bovis se distingue depuis son arrivée à la tête du club par des écarts à répétition.

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En 2019, il avait déjà rebaptisé l’un des clubs qu’il dirigeait « Club de la Terre plate », et s’était illustré par son opposition farouche aux vaccins pendant la pandémie de Covid-19.

Après une rencontre de championnat, il avait sévèrement critiqué un arbitre en lui lançant : « Vous êtes venus pour gagner seulement 300 euros ? Je vous en donnerai trois fois plus ! » Cette sortie lui a valu une suspension de deux ans et une amende de 3 500 euros, avant que la sanction ne soit finalement annulée par le Tribunal arbitral du sport.

Une démission sous la pression

Sous le poids des critiques croissantes, Bovis a officiellement annoncé sa démission de la présidence du club le 1er avril, tout en restant membre du conseil d'administration. Fondé en 1945, le club de Colonia Moscardo fait partie des formations historiques de la capitale madrilène et se bat actuellement pour son maintien en deuxième division « B » (Segunda Federación).

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Une conclusion spectaculaire pour un parcours mouvementé.

Au terme de cette crise, Bovis a diffusé une vidéo où il annonçait quitter définitivement le monde du football : « Je vais entamer une nouvelle étape de ma vie en tant que berger, je cultiverai des tomates et je m’occuperai de moutons. Je remercie tous ceux qui ont soutenu ma carrière au sein du club. »

À ce stade, la Fédération espagnole de football n’a pas encore publié de communiqué officiel, malgré les nombreuses voix réclamant l’ouverture d’une enquête et des sanctions fermes contre tout comportement raciste qui ternit l’image du football national.