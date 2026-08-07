Nouveau scandale : « Infantino a organisé une promotion gigantesque pour sa maîtresse secrète »

Gianni Infantino est de nouveau au cœur de la polémique. Selon une enquête approfondie du Telegraph, l’actuel président de la FIFA a aidé une maîtresse à obtenir une promotion et une importante augmentation de salaire durant sa période comme secrétaire général de l’UEFA. Cette relation a provoqué tellement de remous sur le lieu de travail que le président de l’UEFA de l’époque, Michel Platini, est intervenu.

Infantino a été secrétaire général de l’instance européenne du football entre 2009 et 2016 et a été élu président de la FIFA le 26 février 2016. Le Suisse, qui a succédé à Sepp Blatter, est actuellement sous une énorme pression en raison de projets visant à loger une partie des droits de la Coupe du monde dans une nouvelle société dans laquelle des investisseurs privés pourraient entrer.

Le patron de la FIFA est marié depuis 2001 à Leena Al-Ashqar, qu’il a rencontrée lorsqu’elle travaillait pour la fédération libanaise de football. Ensemble, ils ont quatre filles, mais selon The Telegraph, Infantino a également entamé une relation avec une employée de l’organisation durant sa période à l’UEFA.

La femme en question, dont le nom n’est pas mentionné par le journal britannique, occupait au départ une fonction administrative. Peu de temps après, Infantino l’aurait promue à un poste de direction, une décision qui, selon le journal, a suscité l’étonnement de plusieurs collègues au sein de l’UEFA.

Sur le plan financier aussi, la femme a considérablement profité de sa promotion. Son salaire aurait augmenté d’environ 30 % pour atteindre 160 000 francs suisses par an, soit plus de 170 000 euros.

La situation a provoqué de fortes tensions au sein de l’instance européenne, selon une source du The Telegraph. « Il a commis une grosse erreur qui lui a presque coûté sa carrière », a déclaré la source. « Des gens au sein de l’UEFA ont dit à Platini : “Tu dois le licencier.” »

Platini aurait finalement posé un choix clair à Infantino : « C’est toi qui pars ou c’est elle qui part. » Selon le journal, Infantino a choisi de rester lui-même à l’UEFA et la femme a dû s’en aller, après quoi il lui aurait trouvé, via son réseau, un nouveau poste lucratif dans une organisation comparable.

À son départ, la femme a en outre reçu une indemnité de départ à « six chiffres », selon The Telegraph, et a été autorisée à suivre, aux frais de l’UEFA, une formation dans un institut où les frais annuels s’élevaient à environ 45 000 livres, soit quelque 52 000 euros.

Un porte-parole de l’UEFA confirme qu’une indemnité de départ a été versée et indique que les règles internes ont depuis été adaptées afin d’éviter qu’une situation comparable ne se reproduise à l’avenir.