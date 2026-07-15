Nouveau scandale au sein du camp des « Lions de la Teranga » : Mendy paie les conséquences de la négligence de la Fédération sénégalaise

Le football sénégalais traverse une zone de turbulences depuis l’élimination des Lions de la Teranga par la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Depuis, les polémiques s’enchaînent : accusations de harcèlement sexuel, limogeage de l’entraîneur Babi Thiaw, ingérence manifeste au sein de la fédération et soupçons visant le médecin de l’équipe, censé être gynécologue, s’ajoutant à une liste déjà longue de scandales.

Ce mercredi, un nouveau scandale a été révélé, dont la victime est le gardien sénégalais Édouard Mendy, qui évolue à l’Al-Ahli saoudien.

Selon le site « Foot Mercato », qui cite son homologue « Sport News Africa », un nouvel épisode met en lumière les difficultés rencontrées par les joueurs sénégalais pendant la compétition.

Selon le site, ni les joueurs, ni le staff technique, ni aucun membre de la délégation n’étaient couverts par une assurance pendant la Coupe du monde, la Fédération sénégalaise de football n’ayant prévu aucune couverture pour protéger les personnes placées sous sa responsabilité.

Édouard Mendy en a fait l’amère expérience lors du deuxième match de la phase de groupes face à la Norvège, après s’être blessé au genou.

Le gardien sénégalais, qui a dû passer une IRM pour évaluer la gravité de sa blessure, a été contraint de régler lui-même les frais de cet examen, particulièrement onéreux aux États-Unis. Un nouvel exemple du chaos qui a entaché la participation du Sénégal à la Coupe du monde.