Dans une décision décisive qui reflète le durcissement de l'emprise de la Fédération internationale de football sur la corruption, la FIFA a tiré le rideau sur l'un des plus grands scandales de détournement de fonds d'aide, en annonçant de lourdes sanctions visant les dirigeants de deux fédérations de football, après leur implication dans le détournement de fonds destinés à lutter contre la pandémie de Covid-19 et leur affectation à des fins personnelles.

La grande chute du président de la fédération des Maldives

La FIFA a annoncé vendredi la suspension à vie de toute activité liée au football de Bassam Adeel Jaleel, ancien président de la Fédération des Maldives de football, assortie d'une amende d'un million de francs suisses, soit l'équivalent de 1,23 million de dollars américains, après qu'il a été établi qu'il avait détourné des fonds du plan d'aide lancé par la FIFA pour soutenir les fédérations durant la pandémie.

Jaleel avait été suspendu provisoirement un peu plus tôt dans le cadre d'une vaste enquête portant sur des allégations de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et de corruption. Les investigations ont révélé qu'il avait déposé des fonds appartenant à la FIFA sur son compte personnel et les avait utilisés pour s'acheter un appartement de luxe.

Reuters, citant des médias locaux, a rapporté que Jaleel purge actuellement une peine de prison de 32 ans au total pour des chefs d'accusation de corruption financière, tandis que The Sun a indiqué qu'il avait été placé en résidence surveillée le mois dernier sur recommandation médicale, après y avoir déjà été transféré en mars dernier avant d'être renvoyé en prison à la suite d'une vague de colère populaire massive.

Jaleel n'était pas le seul dans le collimateur des sanctions, puisque la FIFA a également annoncé l'interdiction pour une durée de 10 ans de l'ancien directeur financier et administratif de la fédération des Maldives, Mohamed Aqeel, assortie d'une amende de 100 000 francs suisses, pour avoir facilité et dissimulé le détournement de fonds de la FIFA, utilisé des documents falsifiés et refusé de coopérer avec la commission indépendante d'éthique.

Un autre scandale à Montserrat

Le marteau des sanctions ne s'est pas arrêté aux Maldives, mais s'est étendu jusqu'aux Caraïbes. La FIFA a en effet annoncé la suspension à vie de Vincent Cassell, ancien président de la Fédération de Montserrat de football, ainsi qu'une amende d'un million de francs suisses, après l'avoir reconnu coupable d'abus de fonction, de conflits d'intérêts systématiques et de détournement de fonds de la FIFA et de la fédération de son pays, en plus d'un comportement portant atteinte à l'intégrité physique et psychologique des employés de la fédération.

La décision a également visé l'ancien secrétaire général de cette même fédération, Tandika Hughes, sanctionné d'une suspension de 15 ans et d'une amende de 150 000 francs suisses, pour avoir tiré un profit personnel de transactions illicites liées aux ressources de la FIFA et les avoir facilitées.

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La FIFA a affirmé que ces décisions s'inscrivent dans le cadre de son engagement absolu à protéger les fonds du football et à garantir qu'ils parviennent à leurs ayants droit, en particulier ceux destinés aux crises humanitaires.