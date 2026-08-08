Comme le rapporte Bild, le promu de Serie A, le Venezia FC, a renoncé à recruter Füllkrug. L’indemnité de transfert réclamée par West Ham était trop élevée pour le club du nord de l’Italie, avec lequel l’attaquant, selon Bild, s’était déjà mis d’accord. Le montant exigé par les Anglais n’est pas précisé dans l’article.

La recherche d’un nouveau club par Füllkrug devrait donc se poursuivre, car l’Allemand n’a plus d’avenir à West Ham. Dans la liste officielle de l’effectif du relégué en Championship, Füllkrug ne s’est vu attribuer aucun numéro, et le 11 qu’il portait auparavant appartient désormais à Taty.

Lors de l’entrée en lice de West Ham en League Cup contre Portsmouth (3-1) samedi, Füllkrug ne figurait pas dans le groupe et, selon des informations de presse, le joueur de 33 ans n’est actuellement même pas autorisé à s’entraîner avec l’équipe. La position de West Ham est claire : malgré un contrat courant jusqu’en 2028, Füllkrug doit encore partir avant la fin du mercato, début septembre.

Les spéculations autour de Niclas Füllkrug et du Werder Brême vont-elles repartir de plus belle ?

West Ham avait versé en 2024 la coquette somme de 27 millions d’euros à Borussia Dortmund pour Füllkrug. L’attaquant allemand, sélectionné à 24 reprises, n’a toutefois pas répondu aux attentes du club londonien, notamment en raison de problèmes physiques récurrents. Comme cela ne fonctionnait pas en Angleterre, Füllkrug a été prêté à l’AC Milan au début de l’année. Notamment dans le but de se recommander pour le groupe du DFB à la Coupe du monde.

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Le projet a tourné au fiasco, Füllkrug n’a marqué qu’une seule fois en 20 apparitions avec Milan et n’a pas été retenu par l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde. Les Rossoneri n’ont logiquement pas levé l’option d’achat et Füllkrug est donc, dans un premier temps, revenu à West Ham.

Reste désormais à voir ce qu’il adviendra du buteur en attente. Ces derniers mois, les spéculations sur un possible retour au Werder Brême avaient été récurrentes, mais le club du nord de l’Allemagne a entre-temps déjà recruté Cedric Itten comme nouvel avant-centre. Dans les médias italiens, la Fiorentina et la Lazio Rome ont récemment aussi été associées à Füllkrug.