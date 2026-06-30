Nouveau revers pour le Barça : après quatre saisons brillantes, le club catalan laisse partir l’un de ses talents

Le FC Barcelone a confirmé le départ de l’attaquante espagnole Salma Paralluelo, les deux parties n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat. Âgée de 22 ans, la joueuse s’apprête donc à entamer un nouveau chapitre de sa carrière, suscitant l’intérêt de clubs en France, ainsi qu’en Angleterre et aux États-Unis.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », son départ était attendu depuis plusieurs semaines et est désormais officiel, alors que plusieurs clubs européens et américains se disputent les services de l’un des plus grands talents offensifs du football féminin.

Après quatre saisons couronnées de succès, au cours desquelles elle est passée du statut de jeune espoir à celui de pilier de l’équipe, la joueuse quitte Barcelone avec un palmarès de 14 titres, dont 3 Ligues des champions, 4 Liga, 3 Coupes de la Reine et 4 Supercoupes d’Espagne.

La joueuse espagnole avait rejoint Barcelone à l’été 2022 en provenance de Villarreal, après s’être fait remarquer au sein du club de Saragosse et dans les équipes de jeunes de l’Espagne. Elle avait alors décidé d’abandonner l’athlétisme pour se consacrer entièrement à sa carrière de footballeuse.

Sur la scène internationale, Parra-Lillo s’est imposée très tôt en guidant l’Espagne vers le titre mondial U17 en 2018, puis s’est illustrée lors de la Coupe du monde U20 avant de gagner sa place en sélection absolue, malgré une grave blessure aux ligaments du genou ; elle a finalement fait son retour en fanfare pour confirmer son statut de star du football espagnol.

Sous le maillot blaugrana, elle a disputé 131 matchs et inscrit 72 buts, faisant valoir une polyvalence tactique lui permettant d’évoluer à tous les postes offensifs. La saison 2023-2024, au cours de laquelle elle a trouvé le chemin des filets à 34 reprises en 36 rencontres, demeure sa référence en matière de rendement offensif.