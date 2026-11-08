Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La DFB a perdu un autre talent au profit d’une autre sélection. L’international allemand chez les jeunes Matteo Palma a été convoqué en équipe d’Italie A.

Comme l’a annoncé la Squadra Azzurra samedi, le sélectionneur Roberto Mancini a appelé le défenseur de l’Udinese Calcio en renfort pour les matches de Ligue des nations contre la France et la Belgique, afin de remplacer le défenseur central blessé Gianluca Mancini (AS Rome), avec lequel il n’a aucun lien de parenté ou d’alliance.

Avec cette convocation, Palma a changé de fédération. Même s’il faisait ses débuts avec l’Italie, le joueur de 18 ans resterait toutefois, en théorie, éligible pour l’équipe d’Allemagne, sous certaines conditions prévues par les statuts de la FIFA. Un joueur peut ainsi représenter un autre pays s’il a disputé au maximum trois matches, officiels ou amicaux, s’il avait moins de 21 ans lors de sa dernière apparition, s’il n’a pas participé à une Coupe du monde ou à un Euro, si sa dernière apparition remonte à au moins trois ans et s’il possédait déjà auparavant la nationalité du pays de sa nouvelle fédération.

C’est encore le cas de Palma. Né à Berlin en mars 2008, l’adolescent a d’abord joué pour les sélections italiennes de jeunes, puis pour les équipes d’Allemagne des moins de 16, 17 et 18 ans. Formé au Hertha BSC, Palma a rejoint l’Udinese en 2022. Il avait déjà fait quelques apparitions avec l’équipe première la saison dernière, avant d’être prêté à la Sampdoria Gênes, club de deuxième division, pour la seconde moitié de saison. Il fait désormais partie intégrante de l’effectif professionnel.

Publicité Publicité

Matteo Palma est déjà titulaire en Serie A

Après une blessure musculaire en début de saison, Palma s’est même imposé comme titulaire et a disputé l’intégralité des quatre derniers matches de Serie A. Avec seulement cinq points en onze rencontres, l’Udinese occupe actuellement la dernière place du classement.

Related Topics

Avec 25 buts encaissés, l’Udinese possède également la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Palma compte néanmoins parmi les plus grands talents du pays. En septembre encore, le jeune joueur n’avait pas tranché quant à la sélection nationale qu’il souhaitait représenter. « Je suis en contact avec les deux sélections nationales, mais je n’ai pas encore pris de décision. Ce n’est pas encore le bon moment pour accepter l’une de ces offres », avait-il déclaré au journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio.

Getty Images

Quels talents ont déjà échappé à la DFB ?

La décision est finalement tombée plus vite que prévu. Pour la DFB, après les cas de Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner ou Ibrahim Maza, c’est un nouveau revers dans l’histoire récente. Jürgen Klopp a toutefois retenu pour le prochain rassemblement le très prometteur Wael Mohya, du Borussia Mönchengladbach, qui serait également éligible pour le Maroc.

Publicité

L’attaquant Nicolo Tresoldi pourrait lui aussi jouer pour l’Italie, mais souhaite attendre d’avoir participé à l’Euro des moins de 21 ans avec l’Allemagne l’été prochain avant de se décider.

En défense centrale, les places disponibles sont par ailleurs peu nombreuses. Derrière les titulaires Jonathan Tah (Bayern Munich), Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck (tous deux au BVB), Malick Thiaw (Newcastle United) et Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) ont été retenus pour les matches contre la Serbie et les Pays-Bas. Yann-Aurel Bisseck, pourtant titulaire à l’Inter Milan, n’a en revanche, à la surprise générale, pas été convoqué.