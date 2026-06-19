Nouveau revers pour l’Espagne : sa star forfait contre l’Arabie saoudite

L'absence d'une des stars de la sélection espagnole a été confirmée pour le match très attendu contre l'Arabie saoudite, dimanche prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont débuté par un 0-0 contre le Cap-Vert, tandis que les Saoudiens ont partagé les points avec l’Uruguay (1-1).

Selon le journal Marca, l’ailier Víctor Muñoz, fraîchement recruté par Liverpool, a subi une nouvelle blessure.

Selon la Fédération espagnole de football, le joueur souffre d’une nouvelle blessure musculaire qui repousse son retour avec la Roja.

Le joueur suivait un programme de reprise individualisé afin de retrouver rapidement son niveau, et il avait déjà commencé à s’entraîner avec le groupe. Toutefois, cette nouvelle lésion musculaire repousse son retour.

La Fédération espagnole précise qu’aucun calendrier n’est fixé pour son retour, et que sa participation aux prochaines rencontres dépendra de l’évolution de ses symptômes.