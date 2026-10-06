Manchester City dispute son match tant attendu face à Liverpool dimanche, avec un maillot portant le logo de la société de cryptomonnaies OKX, malgré l'amende colossale infligée à l'entreprise par les autorités américaines sur fond d'accusations de blanchiment d'argent.

Selon ce qu'a rapporté le journal « The Sun », les États-Unis ont imposé une amende de 400 millions de livres sterling à OKX, après qu'un tribunal de New York a conclu que la plateforme avait facilité des transactions suspectes et des revenus liés à des délits dépassant les 5 milliards de dollars.

L'entreprise est dirigée par le milliardaire chinois Mingxing « Star » Xu, alors qu'OKX a été confrontée ces dernières années à plusieurs crises et affaires réglementaires dans différents pays.

L'an dernier, l'entreprise avait déjà écopé d'une autre amende s'élevant à 381 millions de livres sterling en raison d'infractions liées aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

La filiale de l'entreprise à Malte a également été sanctionnée d'une amende l'an dernier, pour violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, ce qui a accru le niveau de contrôle entourant l'entreprise et ses activités sur le marché des cryptomonnaies.

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Malgré ces développements, la relation entre OKX et Manchester City s'est poursuivie, après que l'entreprise est devenue le partenaire officiel du club dans le domaine des cryptomonnaies en 2022, avant que les deux parties ne signent l'année suivante un accord de sponsoring d'une valeur de 55 millions de livres sterling.

La nouvelle amende a soulevé des interrogations sur la poursuite du partenariat, une source ayant déclaré au journal « The Sun » : « Pourquoi City n'a-t-il pas rompu la relation, surtout avec son sponsor sous un tel niveau de contrôle ? », jugeant que le maintien du lien entre les deux parties était quelque chose d'étonnant.

De son côté, Manchester City a confirmé la poursuite de sa relation avec OKX, soulignant qu'il procède toujours aux « vérifications pertinentes » avant de traiter avec ses partenaires.

Le club poursuit également son appel contre le verdict rendu à son encontre dans l'affaire des infractions financières en Premier League anglaise, tout en niant avoir commis la moindre infraction.