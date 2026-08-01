Des rapports de presse ont dévoilé l'ensemble des candidats potentiels à la direction de la Fédération saoudienne de football au cours de la prochaine période, pour succéder à l'ancien président Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal avait annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération saoudienne de football, après l'élimination de l'Arabie saoudite de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique dès la phase de groupes.

La Fédération saoudienne a ouvert la porte aux candidats souhaitant se présenter, le dépôt des candidatures restant ouvert jusqu'à 17 heures ce samedi.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la liste des candidats à la présidence de la Fédération saoudienne de football compte 6 personnes, au premier rang desquelles figure Khaled Al-Ghamdi, ancien président du club d'Al-Ahli.

La liste comprend également Hatem Khimi, Badr Al-Rzaiza, Yahya Al-Sharif, Dawood Al-Moqrin et Ahmed Al-Wadei, et ce après le retrait, un peu plus tôt, de Moaidh Al-Shehri, membre de la Fédération saoudienne de football.

De son côté, le journal saoudien « Al-Jazirah » a confirmé que Dawood Al-Moqrin s'est lui aussi retiré de la course, ce qui restreint la course électorale au siège de président à 5 candidats.

Il convient de rappeler que les élections de la Fédération saoudienne de football se tiendront le 30 août en cours, le vainqueur occupant le siège de la présidence jusqu'en 2030.