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Les rangs de la sélection saoudienne sont désormais au complet, quelques heures avant de disputer son premier match amical lors de son stage actuel dans la capitale qatarie, Doha, face à la Corée du Sud, après avoir récupéré un nouveau joueur de blessure.

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La sélection saoudienne affrontera son homologue sud-coréen, vendredi prochain, durant son stage actuel dans la capitale qatarie Doha, lors d'un match amical en préparation des échéances à venir.

Le retour de Firas Al-Buraikan

Le compte officiel de la sélection saoudienne sur le site « X » a révélé la participation de Firas Al-Buraikan, l'attaquant d'Al-Ahli, aux entraînements collectifs pour la première fois durant la trêve actuelle, après sa guérison de la blessure dont il avait souffert.

Al-Buraikan avait manqué les entraînements collectifs de l'Arabie saoudite au cours des deux derniers jours, en raison d'un refroidissement, ce qui faisait planer le doute sur sa capacité à participer au match contre la Corée du Sud.

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Al-Buraikan est considéré comme l'un des éléments les plus importants de la sélection saoudienne. Il avait remporté le titre de meilleur buteur de la dernière édition de la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 » avec 3 buts, et contribué au sacre de l'Arabie saoudite pour la première fois après une absence de 23 ans.

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Avec le retour de l'attaquant d'Al-Ahli, la sélection saoudienne se présentera sans aucune absence face à son homologue coréen, d'autant plus que Saud Abdulhamid, l'arrière droit du club français de Lens, a lui aussi rejoint les entraînements pour la première fois hier, lundi.

À noter que la sélection saoudienne disputera un nouveau match amical lors du stage de Doha, contre la sélection de l'Ouzbékistan, le mardi 17 novembre en cours.

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La vérité sur le départ de Donis de la sélection saoudienne

Ce retour vient renforcer l'atmosphère positive au sein du stage de la sélection saoudienne, surtout après le démenti des informations évoquant un possible limogeage du Grec Georgios Donis, le directeur technique de l'Arabie saoudite, de son poste.

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Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que Donis quitterait son poste de directeur technique de la sélection saoudienne à 99 %.

Donis a réagi à ces informations dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiya », où il a déclaré : « Les rumeurs lancées de temps à autre sur mon avenir professionnel avec la sélection saoudienne ne m'intéressent pas. »

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Il a ajouté : « Ce qui m'intéresse actuellement, c'est de développer l'Arabie saoudite et de me concentrer sur le travail. J'ai l'expérience nécessaire pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même pour servir le football saoudien. »

Les déclarations de Donis sont venues dans le prolongement du communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya », démentant un possible limogeage de l'entraîneur grec et confirmant son maintien à son poste.

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C'est désormais la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations faisant état d'un départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne comptait engager l'Espagnol Roberto Martínez, l'ancien directeur technique de la sélection du Portugal, pour mener l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la place de Donis.

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Ces informations avaient suscité une vague de colère dans le milieu du football saoudien, notamment en raison du peu de temps restant avant le début du tournoi asiatique, ce qui avait poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a relancé le débat sur un possible limogeage de Donis, compte tenu du temps disponible avant le tournoi.