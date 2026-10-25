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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
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Nouveau responsable du football de l’AC Milan, Ambrosini : « Vu la structure du club et sa façon de fonctionner, je ne m’attendais pas à ce qu’ils se tournent vers un profil italien. »

Serie A
Milan AC

Depuis les studios de DAZN, Ambrosini commente la recherche d’un nouveau responsable du football à l’AC Milan.

« Dans un club comme l’AC Milan, il n’allait pas de soi que le choix se porte sur un Italien. Vu la structure du club et sa façon de fonctionner, je ne m’attendais pas à ce qu’il se tourne vers un profil italien. Je pense qu’Amorim a besoin d’être

proche

de quelqu’un. Je ne connais pas les dynamiques internes, mais j’ai le sentiment que c’est toujours lui qui prend la parole, quelle que soit la situation. S’il avait quelqu’un à qui parler dans une période délicate, cela le soulagerait aussi un peu sur le plan psychologique. Ensuite, sur le plan technique, italien ou non, il faut que ce soit un profil qui s’entende avec l’entraîneur ». C’est ainsi que Massimo Ambrosini commente la recherche d’un nouveau dirigeant par l’AC Milan, l’Allemand Krosche étant favori.

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