Des rapports de presse ont révélé la date du retour des matchs de la Roshn Saudi League, après son interruption au cours de la période passée, en raison du report de la Coupe d'Asie des nations 2027.

La ligue de la Roshn League avait décidé de reporter les matchs de la treizième journée, qui devaient se disputer entre le 5 et le 7 novembre courant, à une date indéterminée, afin d'accorder aux clubs un peu de repos après le report de la compétition asiatique.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la ligue de la Roshn League a établi un projet de nouvelles dates pour les matchs de la compétition pour le reste de la saison.

Ce projet prévoit la tenue des matchs de la treizième journée, reportés précédemment, entre le 26 et le 28 novembre courant.

Cela signifie que le retour du championnat saoudien sera repoussé d'une semaine entière, après la fin de la trêve internationale, alors que la quatorzième journée devait se jouer entre le 19 et le 21 novembre, avant d'être décalée pour se tenir entre le 3 et le 5 décembre prochain.

Par la suite, les matchs de la quinzième journée se disputeront du 10 au 12 décembre, la seizième du 15 au 18 du même mois, et la dix-septième les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Le mois de janvier verra la disputation de la dix-huitième journée entre le 7 et le 9, la dix-neuvième du 14 au 16, la vingtième du 21 au 23, et la vingt et unième du 28 au 30 du même mois.

Seules 4 journées se joueront au mois de février, en raison du déroulement des matchs des compétitions asiatiques, à savoir la vingt-deuxième du 4 au 6, la vingt-troisième du 11 au 13, la vingt-quatrième du 18 au 20, et la vingt-cinquième du 25 au 27 du même mois.

La vingt-sixième journée se jouera du 11 au 13 mars, suivie de la vingt-septième du 18 au 20, avant l'entrée dans la trêve internationale du 22 au 30 du même mois.

Les compétitions du championnat saoudien reprendront en avril avec la vingt-huitième journée, du 2 au 4, puis la vingt-neuvième du 8 au 10, et la trentième du 15 au 17.

Quant aux quatre dernières journées, elles se joueront au mois de mai, en commençant par la trente et unième journée du 6 au 8, puis la trente-deuxième du 12 au 14, la trente-troisième du 20 au 22, et enfin la dernière le 28 du même mois.

En revanche, les matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées se joueront le 30 novembre courant et le 1er décembre prochain, puis les quarts de finale les 1er et 2 février prochain.

Les demi-finales se dérouleront les 4 et 5 mai prochain, avant la tenue de la finale l'un des deux jours, le 1er ou le 2 juin prochain.

Quant à la Supercoupe d'Arabie saoudite, ses dates initiales ont été maintenues, puisqu'elle se tiendra au Koweït entre le 19 et le 23 décembre prochain.

À noter que certains matchs reportés de la dixième journée n'ont pas vu leur date proposée dévoilée dans ce projet, en premier lieu le Clasico entre les équipes d'Al-Ahli et d'Al-Nassr.