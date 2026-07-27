Nouveau rendez-vous avec toutes les dernières infos du mercato EN DIRECT à partir de 17h30 sur notre chaîne YouTube

La polémique turque autour de Rafael Leao, les prochains coups sur le marché de la Juventus et les dernières nouvelles du côté de l’Inter entre Bastoni et Romero. Sans oublier le chaos autour de l’Italie avec l’échec des discussions pour Pirlo et les démissions attendues de Maldini et Leonardo. Retour de l’immanquable rendez-vous avec le LIVE MERCATO sur notre chaîne YouTube avec Emanuele Tramacere et Daniele Longo. À partir de 17 h 30, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions !