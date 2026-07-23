C’est ce que rapporte Sky. Il ne s’agirait toutefois que d’une tentative : la semaine dernière, le BVB aurait transmis une offre pour El Mala à Cologne. Ses grandes lignes : 26 millions d’euros d’indemnité de base, auxquels s’ajouteraient huit millions d’euros de bonus facilement atteignables ainsi que huit millions d’euros de bonus plus difficiles à atteindre. Le package total aurait donc pu se situer entre 34 et 42 millions d’euros.

Du côté du FC, l’offre de Dortmund n’aurait toutefois provoqué que de l’irritation, selon Sky, et le 14e du dernier exercice de Bundesliga l’aurait immédiatement rejetée. Rien de surprenant au vu du passé récent dans le dossier El Mala.

Le FC avait déjà validé une offre d’environ 50 millions d’euros de Brentford pour le joueur de 19 ans, mais El Mala lui-même avait ensuite refusé les Anglais peu après. Du côté du FC, une chose est claire depuis : pour obtenir l’international allemand Espoirs, les clubs intéressés devront débourser une indemnité de transfert au moins proche des 50 millions d’euros proposés par Brentford.

Le BVB veut-il Said El Mala pour remplacer Adeyemi ?

Reste à savoir si El Mala passera une saison supplémentaire à Cologne ou s’il changera encore de club cet été. Selon Sky , le dribbleur serait en principe ouvert à un transfert au BVB, mais Dortmund devrait pour cela nettement revoir son offre à la hausse. Le vice-champion a besoin, on le sait, d’un remplaçant en attaque pour Karim Adeyemi, parti au FC Barcelone, et El Mala serait un profil assez idéal pour cela.





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Un maintien au FC, où il est encore sous contrat jusqu’en 2030, reste entre-temps un scénario absolument réaliste pour El Mala, selon les informations disponibles. « Il est ici, il est joueur du 1. FC Cologne et il donne tout chaque jour. Nous avons encore longuement parlé hier : il s’investit à fond dans tout, il sait très exactement sur quels points il veut travailler. C’est ce qu’il fait actuellement et on voit qu’il est présent dans chaque duel et qu’il participe aussi au travail défensif », a souligné l’entraîneur de Cologne, Rene Wagner, auprès de Sky, insistant sur le fait que son joueur vedette s’identifie pleinement aux Boucs.

Said El Mala va-t-il rester une année de plus au 1. FC Cologne ?

El Mala ne donne « pas l’impression que quoi que ce soit d’autre lui trotte dans la tête. Et si quelque chose devait arriver, on pourra s’asseoir et en discuter », a déclaré Wagner, laissant ouverte sa situation à court terme. Outre le BVB, ce seraient surtout des clubs anglais qui s’intéresseraient à un recrutement d’El Mala, Liverpool et Newcastle United ayant récemment été cités parmi les prétendants.

Le FC avait recruté le jeune joueur en 2024 en provenance de Viktoria Cologne, avant de le prêter dans la foulée pour une saison supplémentaire au club de troisième division. La saison passée était donc la première d’El Mala en Bundesliga, et avec 13 buts et cinq passes décisives en 34 matches de championnat, il a largement contribué au maintien de Cologne.