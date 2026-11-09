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Le gardien de Paderborn Nahuel Noll peut jouer aussi bien pour l’Allemagne que pour l’Espagne. S’il recevait une convocation, il n’hésiterait pas longtemps.

Dans l’émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, le gardien prêté au promu de Bundesliga a expliqué, en réponse à une question de Jochen Breyer, qu’il pourrait tout à fait envisager de rejoindre la fédération espagnole.

« Cela me ferait très plaisir », a déclaré Noll à propos de l’éventualité que Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, le contacte et le convoque pour un stage. Il accepterait alors l’invitation.

Le gardien de 23 ans, sous contrat avec la TSG Hoffenheim et prêté à Paderborn pour la saison en cours, a jusqu’ici disputé sept matches avec les équipes de jeunes allemandes (U19 & U20). Il n’a toutefois pas encore été appelé en équipe A.

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Né à Munich, Noll peut aussi jouer pour la Furia Roja grâce à sa mère, originaire d’Espagne. Il parle couramment espagnol, mais n’a pas encore reçu de convocation de la fédération espagnole, pas plus que du DFB. Jouer un jour pour une équipe nationale est, de manière générale, son « plus grand souhait », a expliqué Noll.

À Paderborn, le gardien fait partie des titulaires indiscutables cette saison. Grâce notamment à ses solides prestations, le SC occupe une honorable 13e place au classement, avec quatre points d’avance sur les places de relégation directe.

La saison prochaine, Noll pourrait retrouver son club, Hoffenheim, où le règne du numéro un Oliver Baumann touche peut-être à sa fin. Il ne pourrait envisager un retour définitif que « si je joue », a précisé Noll.