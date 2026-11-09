Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Traduit par

Nouveau refus pour la Fédération allemande de football ? Un gardien de Bundesliga envisage de changer de fédération

Suivez GOAL sur Google
Publicité

Le gardien de Paderborn Nahuel Noll peut jouer aussi bien pour l’Allemagne que pour l’Espagne. S’il recevait une convocation, il n’hésiterait pas longtemps.

Dans l’émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, le gardien prêté au promu de Bundesliga a expliqué, en réponse à une question de Jochen Breyer, qu’il pourrait tout à fait envisager de rejoindre la fédération espagnole.

« Cela me ferait très plaisir », a déclaré Noll à propos de l’éventualité que Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, le contacte et le convoque pour un stage. Il accepterait alors l’invitation.

Le gardien de 23 ans, sous contrat avec la TSG Hoffenheim et prêté à Paderborn pour la saison en cours, a jusqu’ici disputé sept matches avec les équipes de jeunes allemandes (U19 & U20). Il n’a toutefois pas encore été appelé en équipe A.

Publicité
Publicité

Né à Munich, Noll peut aussi jouer pour la Furia Roja grâce à sa mère, originaire d’Espagne. Il parle couramment espagnol, mais n’a pas encore reçu de convocation de la fédération espagnole, pas plus que du DFB. Jouer un jour pour une équipe nationale est, de manière générale, son « plus grand souhait », a expliqué Noll.

Prochains matchs
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 nov. 2026

ESP

ESP

SER

SER

UEFA Nations League A

13 nov. 2026

ALM

ALM

À Paderborn, le gardien fait partie des titulaires indiscutables cette saison. Grâce notamment à ses solides prestations, le SC occupe une honorable 13e place au classement, avec quatre points d’avance sur les places de relégation directe.

La saison prochaine, Noll pourrait retrouver son club, Hoffenheim, où le règne du numéro un Oliver Baumann touche peut-être à sa fin. Il ne pourrait envisager un retour définitif que « si je joue », a précisé Noll.