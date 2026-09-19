La première période à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan a été disputée et équilibrée. Le leader du classement barcelonais, supérieur sur le papier, a même été brièvement mené après le but de Youssouf Fofana (19e). Le capitaine Raphinha a presque aussitôt réparé ce faux pas (22e), et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1.

Après la pause, la rencontre est toutefois devenue de plus en plus à sens unique. Le Barça a de plus en plus nettement dominé, et à deux reprises, c’est la combinaison entre Lamine Yamal et Raphinha qui a fait la décision.

À chaque fois, le champion du monde espagnol a offert le but, et son partenaire d’attaque brésilien a conclu (52e, 69e). À la 76e minute, la soirée de Raphinha a pris fin, Karim Adeyemi entrant en jeu à sa place.

C’était une soirée pour les statisticiens. Raphinha a inscrit ses 10e, 11e et 12e buts de la saison à Séville, et cela après seulement sept journées. Cela s’est-il déjà produit, et si oui, quand ?

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Comment le début de saison de Raphinha se compare-t-il à ceux de Messi et CR7 ?

Les analystes de données d’Opta ont apporté la réponse : au XXIe siècle, un seul joueur avait marqué davantage après la septième journée. Cristiano Ronaldo comptait déjà 13 buts à ce stade de la saison 2014/15 avec le Real Madrid, alors qu’il avait même dû manquer un match en raison d’une blessure.

Et Lionel Messi dans tout ça ? Son record s’élève à onze buts après la septième journée lors de la saison 2017/18.

Que valaient finalement les buts de ces superstars ? Ronaldo a terminé sur des chiffres complètement fous, avec 48 buts et 17 passes décisives en 35 matches, mais c’est le Barça qui a été sacré champion. En 2018, ce sont également les Catalans qui ont fêté le titre, ainsi que les 34 buts et 14 passes décisives de Messi en 36 matches.

Où Raphinha va-t-il atterrir ? Le record du joueur de 29 ans avec Barcelone est de 18 buts et 12 passes décisives en 2024/25.

Avec une septième victoire lors du septième match de la saison, l’équipe de Flick a porté son avance à six points sur son poursuivant, le Real Madrid. Les Merengue disputeront dimanche le derbi madrileno face à l’Atlético et pourraient réduire à nouveau l’écart.



