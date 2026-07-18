Nouveau rebondissement et interrogations… Pourquoi Arsenal cache-t-il toute la vérité sur la blessure de Saliba ?

L'avenir du défenseur français William Saliba à Arsenal reste incertain. Un nouveau rapport médical pourrait contraindre le club à revoir sa gestion de la blessure du joueur, tandis que les spéculations sur son avenir transfèrement ne cessent de croître.

Selon L’Équipe, les derniers examens médicaux n’ont pas révélé d’aggravation de la blessure au dos dont souffre le joueur. Arsenal a donc revu sa stratégie et privilégie désormais une prise en charge conservatrice à long terme plutôt qu’une intervention chirurgicale, la décision finale étant attendue d’ici la semaine prochaine.

Cette évolution alimente les spéculations : le club londonien chercherait-il à minimiser l’impact de la blessure pour ne pas affoler le marché des transferts estivaux, alors qu’il entend renforcer sa défense ? Selon le journal, officialiser une longue absence de Saliba risquerait de mettre Arsenal en position de faiblesse dans les négociations avec les clubs vendeurs de défenseurs, et donc de faire monter les prix et les conditions des transferts.

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Sa présence à la Coupe du monde avec les Bleus, malgré son absence des entraînements avant la petite finale contre l’Angleterre, alimente encore les interrogations.

L’Équipe conclut en indiquant que les spéculations sur la durée de l’indisponibilité de Saliba et les intentions d’Arsenal sur le marché des transferts persisteront jusqu’à la publication d’un communiqué officiel du club.

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