Nouveau rebondissement entre le Barça et Al-Hilal au sujet de Cancelo

Les négociations entre le Barça et Al-Hilal, au sujet du latéral portugais João Cancelo, ont atteint un stade très avancé.

Le journal « Sport » a indiqué que le Barça était déjà parvenu à un accord avec le joueur concernant son salaire depuis la fin de la saison dernière.

Le média a précisé que certains détails fiscaux liés à la transaction avaient provoqué son retard, bien qu'elle constituât une priorité tant pour l'entraîneur Hansi Flick que pour le directeur sportif Deco, après que le latéral portugais eut affiché un niveau remarquable durant sa période de prêt, qui a duré 6 mois, au Camp Nou.

Cancelo effectue actuellement des entraînements individuels avec l'autorisation d'Al-Hilal, qui ne l'inclut pas dans son projet pour la nouvelle saison.

Le club saoudien l'avait considéré comme un joueur transférable, et a même renforcé cette position en s'attachant les services de l'international saoudien Mohamed Mahzari pour près de 8 millions d'euros.

Néanmoins, Al-Hilal cherche à récupérer une partie du montant qu'il avait déboursé lorsqu'il avait recruté Cancelo en provenance de Manchester City. C'est pourquoi son transfert devrait être conclu pour environ 10 millions d'euros.

Le Barça estime que l'opération représente une excellente occasion, tant sur le plan sportif qu'économique. Cancelo a en effet affiché un bon niveau sous le maillot du club catalan, s'est imposé comme titulaire au poste de latéral gauche et a livré plusieurs matches de qualité.

Hansi Flick a par ailleurs salué sa capacité à évoluer à plus d'un poste, en plus de ses qualités offensives, qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus décisifs sur le plan des passes durant la seconde moitié de la saison dernière.