La star égyptienne Mohamed Salah a confirmé son départ de Liverpool à la fin de la saison actuelle, une décision qui figure parmi les événements les plus attendus du mercato estival.

Malgré son palmarès exceptionnel avec les « Reds », qui a fait de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, Liverpool se trouve confronté à une tâche extrêmement difficile pour trouver un remplaçant capable d'égaler son niveau et son influence.

La prochaine destination de Salah reste au centre de toutes les attentions. Le site « teamtalk » a indiqué qu'un transfert vers la Ligue professionnelle saoudienne avec un contrat lucratif reste l'option la plus probable pour « Mo », d'autant plus que les négociations ont sérieusement progressé ces dernières semaines.Selon les informations disponibles, l'intérêt pour le joueur ne se limite pas aux clubs saoudiens, puisque des clubs italiens et allemands suivent la situation de près, tandis que des clubs de la Ligue américaine pourraient tenter une dernière offensive pour le recruter.

Le réseau a souligné que les responsables saoudiens poursuivent la mise en place de l'accord, en préparation depuis l'année dernière.

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Elle a révélé un nouveau développement à ce sujet : l'agent de Salah aurait été informé qu'il aurait la liberté de choisir le club de son choix au sein de la Ligue saoudienne, mais c'est actuellement l'Ittihad de Djeddah qui semble le plus proche de conclure le contrat avec la star égyptienne.

Si l'accord est conclu, Salah devrait devenir l'un des joueurs les mieux payés au monde, voire le mieux payé de tous.

Les responsables de la Ligue saoudienne se montrent très confiants quant à leur capacité à conclure cette transaction et à faire de Salah la star internationale la plus en vue de la ligue, d'autant plus qu'il est actuellement considéré comme le footballeur musulman le plus en vue au monde.