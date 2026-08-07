Nouveau rebondissement dans le transfert à 100 millions : Bouaddi frappe à la porte de Manchester City

Manchester City se rapproche de la conclusion d'un accord pour le transfert du Marocain Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du club français de Lille, après l'entrée des négociations entre les deux clubs dans leur phase finale, dans un climat d'optimisme croissant quant à la finalisation de l'accord dans les prochains jours.

Selon le média français « Foot Mercato », Manchester City a intensifié ses démarches ces derniers jours pour boucler le transfert, après avoir placé Bouaddi parmi ses cibles prioritaires pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe, le club anglais étant fermement convaincu du potentiel que possède le jeune joueur.

Les informations indiquent que les négociations entre Manchester City et Lille ont bien avancé, après une intensification des contacts entre les deux parties en vue de parvenir à un accord définitif concernant le transfert de Bouaddi à l'Etihad Stadium.

Le club anglais est désormais très proche de conclure l'affaire, dans un climat d'optimisme au sein de sa direction quant à la possibilité de clore le dossier au cours de la prochaine période, tandis que les négociations se concentrent actuellement sur les derniers détails avant l'annonce officielle de l'accord.

L'intérêt de Manchester City pour Bouaddi intervient après que le joueur, bien qu'âgé de seulement 18 ans, s'est imposé comme l'un des plus grands talents montants du football européen, ce qui a fait de lui la cible de plusieurs grands clubs du continent.

Au sein de Manchester City, Bouaddi est considéré comme l'un des projets importants pour l'avenir, en particulier avec le départ imminent de l'Espagnol Rodri, désormais fortement pressenti pour quitter le club anglais et revenir au championnat espagnol.

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Lille était conscient depuis un certain temps de la difficulté de conserver son jeune talent compte tenu du fort intérêt dont il fait l'objet de la part des grands clubs européens, mais Manchester City a réussi à devancer ses concurrents et à transformer son intérêt en négociations avancées.

Sauf surprise, le transfert devrait être conclu prochainement, après que les deux parties ont entamé des discussions concernant les derniers détails de l'accord.

Les rapports indiquent que le montant du transfert pourrait atteindre environ 100 millions d'euros, ce qui offrira à Lille des ressources financières importantes pour réorganiser son effectif et compenser le départ de l'un de ses plus grands talents.