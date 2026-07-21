Nouveau rebondissement dans le dossier Dusan Tadic : le NEC voit finalement son transfert de rêve s’envoler en fumée

Dusan Tadic ne reviendra finalement pas en Eredivisie. Selon Voetbal International, qui cite des sources locales, le milieu de terrain serbe de 37 ans va s’engager avec Al-Nasr aux Émirats arabes unis. Des sources avaient précédemment confié à Voetbalzone que le NEC était proche de l’enrôler, mais le transfert vers Nimègue ne se concrétisera pas.

Pendant un temps, le NEC, qui disposait d’une opportunité concrète d’accueillir l’attaquant libre, semblait bien placé pour finaliser l’opération. Des sources indiquaient même qu’un accord était proche.

Finalement, le transfert est tombé à l’eau : selon les médias locaux, l’attaquant serbe a opté pour la poursuite de sa carrière aux Émirats arabes unis.

Il s’engagerait pour une saison avec Al Nasr, triple champion national, qui a terminé à la sixième place de la UAE Pro League l’an passé. Il y retrouvera son compatriote et entraîneur Milos Milojevic.

Le directeur technique Carlos Aalbers avait confié à VI que l’obstacle financier était trop élevé pour que le NEC puisse recruter Tadić. « De nombreux clubs s’intéressent à Dusan. Pour nous, son arrivée n’est pas financièrement viable pour le moment, mais qui sait, cela pourrait changer plus tard dans le mercato. Je ne m’en préoccupe pas tous les jours pour l’instant. »

Le FC Twente s’était aussi renseigné, mais les conditions salariales, estimées à environ cinq millions d’euros annuels selon le journaliste Aron Kattenpoel, ont également bloqué les Tukkers.

Une petite plaisanterie de Van Schaik

Lundi, une réunion s’est tenue sur le Faberplein à Nimègue à l’occasion du tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions. À cette occasion, le directeur général Wilco van Schaik a annoncé que le NEC avait recruté un nouveau joueur. « Dusan ? Dusan ? », a-t-il lancé au micro. Il s’agissait en fait d’une blague de la part du natif de Gouda. C’est finalement Emre Mor qui a été présenté.







