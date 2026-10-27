Nouveau rebondissement dans le conflit entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo au Portugal

Cristiano Ronaldo a fait un pas de plus vers un retour en équipe nationale du Portugal en novembre. Le staff technique a inscrit le capitaine sur la liste élargie pour les deux prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA. Il retrouve ainsi le groupe après avoir quitté sur un coup de tête le rassemblement de la sélection en septembre.

Un porte-parole de la Fédération portugaise de football a confirmé à l’agence de presse AFP que Ronaldo figurait sur cette liste élargie. Sa présence ouvre la voie à son retour après son conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. La liste définitive est attendue le 6 novembre.

Le Portugal affrontera le Danemark le 14 novembre à Braga, puis se rendra trois jours plus tard au pays de Galles pour son dernier match de groupe en Ligue des nations de l’UEFA.

La semaine dernière, la Fédération portugaise de football a infligé à Ronaldo une suspension de 30 jours pour avoir quitté le rassemblement le 30 septembre. Cette suspension a pris effet rétroactivement à compter du jour de l’incident, ce qui le rend de nouveau éligible pour la prochaine période internationale.

Le 7 octobre, Ronaldo, âgé de 41 ans, a publié une longue déclaration dans laquelle il présentait ses excuses aux supporters portugais et à ses coéquipiers pour son comportement. Il a également annoncé que sa collaboration avec le sélectionneur Jorge Jesus avait pris fin.

À l’origine du conflit se trouvait un désaccord sur le rôle de Ronaldo lors du match contre la Norvège, remporté 2-1 par le Portugal. Le joueur reprochait au sélectionneur de ne pas avoir tenu sa promesse de le laisser sur le banc des remplaçants. Ronaldo affirmait également que l’entraîneur n’avait pas respecté leur accord sur la manière d’aborder le conflit lors d’une conférence de presse précédant le match contre le Danemark, remporté 4-2 par le Portugal.

Après cette conférence de presse, Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection nationale à Copenhague. Son départ a suscité de nombreuses interrogations sur son avenir en sélection.

Son absence n’a guère pesé sur les résultats. Le Portugal a remporté ses quatre premiers matches de Ligue des nations de l’UEFA, dont les trois derniers sans son capitaine, et s’est ainsi assuré une place en quarts de finale, prévus en mars 2027.

Ronaldo aura 42 ans en février et pourrait participer à cette prochaine phase, à condition que le sélectionneur le retienne dans la liste définitive. Il a lui-même laissé entendre que cette saison pourrait bien être la dernière de sa carrière de footballeur.