La crise s'est intensifiée au sein de la Fédération internationale de football (FIFA) au sujet du projet de création d'une société commerciale rattachée à l'instance et de l'ouverture de la porte à l'entrée d'investisseurs du secteur privé, après que Carlos Cordeiro, principal conseiller du président de la FIFA Gianni Infantino, a annoncé sa démission avec effet immédiat, affirmant son rejet catégorique d'un projet qu'il a qualifié de « très mauvais accord » pour l'intérêt des fédérations membres et l'avenir du football.

Cordeiro, ancien président de la Fédération américaine de football, a déclaré dans un communiqué officiel publié ce vendredi et rapporté par la chaîne française RMC : « En tant que principal conseiller du président de la FIFA, ancien banquier et supporter de football toute ma vie, je ne peux pas rester les bras croisés alors que la FIFA envisage de vendre une partie de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Pour être clair, je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition, et je m'y oppose sans équivoque. C'est un mauvais accord pour les fédérations membres de la FIFA, pour le football et pour l'avenir de ce sport sur le long terme. »

Cordeiro, qui dispose d'une expérience bancaire de plus de 35 ans, a expliqué qu'il était conscient de l'énorme valeur économique des grandes compétitions, mais qu'il considérait que céder une partie de la propriété de l'actif le plus important du football mondial représentait un risque injustifié.

Il a déclaré : « Le football a été au cœur de ma vie, et après plus de 35 ans dans le secteur bancaire, je mesure bien la valeur de cet actif et les conséquences qu'entraînerait la cession d'une partie de celui-ci. C'est pourquoi cette proposition doit être rejetée. »

« Pourquoi maintenant ? Et qui en bénéficie ? »

Le conseiller d'Infantino a critiqué l'absence de réponses claires sur les détails du projet, s'interrogeant sur les raisons de sa présentation à ce moment précis et sur les parties qui en bénéficient.

Il a déclaré : « Le plus inquiétant, c'est l'absence de réponses aux questions essentielles : pourquoi cet accord ? Et pourquoi maintenant ? Quels sont les mécanismes de contrôle ? Qui en bénéficie ? Y a-t-il eu un processus concurrentiel ? Quelle forme de gouvernance sera appliquée ? Et qu'obtiendront finalement les investisseurs, et à quel coût pour le football ? »

Il a ajouté : « Ces questions restent largement sans réponse, et pourtant on demande aux fédérations membres de prendre une décision aux conséquences considérables en moins de 50 jours, faute de quoi elles seront laissées à l'écart du processus. Ce n'est pas une manière responsable de déterminer l'avenir du sport le plus populaire au monde. »

Il a poursuivi : « Après mûre réflexion, je ne peux plus continuer à exercer mes fonctions de principal conseiller du président de la FIFA. J'ai donc présenté ma démission avec effet immédiat. »

Un nouveau coup dur pour le projet d'Infantino

La démission de Cordeiro intervient à un moment où Infantino fait face à une opposition croissante de la part de plusieurs confédérations continentales, en tête desquelles l'Union européenne de football association (UEFA), qui a menacé de ne pas faire participer les sélections européennes à toute compétition organisée par la FIFA si le projet allait de l'avant, s'ajoutant au refus de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et de la Confédération asiatique de football à l'égard de la proposition.

La FIFA avait annoncé mardi dernier son plan de création d'une nouvelle société commerciale portant le nom de « FIFA Forward Enterprise », chargée de gérer les aspects commerciaux des compétitions de l'instance, au premier rang desquelles la Coupe du monde, avec la possibilité de vendre des parts à des investisseurs du secteur privé dans le but d'accroître les revenus financiers.

Les rapports indiquent que la valeur de la société pourrait atteindre environ 20 milliards de dollars, avec la possibilité de lever près de 4,2 milliards de dollars grâce à la vente d'un pourcentage de ses actions, dans un contexte où le nom du fonds d'investissement « Thrive Eternal » est associé au projet, un fonds géré par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.

Cordeiro : la FIFA n'a pas besoin de vendre une partie de son héritage

Cordeiro a rejeté les justifications financières avancées par Infantino pour défendre le projet, selon lesquelles les nouveaux revenus seraient répartis entre les 211 fédérations membres afin de développer le football à travers le monde.

Il a déclaré : « La FIFA possède déjà d'énormes ressources financières, elle dispose de milliards de dollars de réserves et ne souffre d'aucune dette. Et si les fédérations membres estiment qu'il y a un besoin d'investissements supplémentaires pour développer le football, la FIFA a la capacité financière d'apporter ce soutien grâce à ses ressources actuelles. »

Il a ajouté : « Céder une part permanente dans l'actif le plus précieux du football pour lever 4,2 milliards de dollars ne semble pas logique. Cela revient à hypothéquer l'avenir du jeu sans justification convaincante. »

La FIFA s'accroche au projet

En revanche, la Fédération internationale de football a réaffirmé sa position au sujet du projet, soulignant son engagement à mener « un processus de consultation ouvert et démocratique » avec les fédérations membres.

La FIFA a insisté sur le fait que la création de la société ne se ferait pas sans obtenir le soutien de la majorité des fédérations, indiquant que les activités commerciales actuelles resteraient inchangées en cas de non-approbation du projet, et que « FIFA Forward Enterprise » ne verrait pas le jour sans l'accord de la majorité.

Mais la démission soudaine de l'un des plus proches collaborateurs d'Infantino représente un coup dur pour le projet et accroît la pression sur le président de la FIFA dans sa bataille pour convaincre les fédérations membres de sa proposition controversée.