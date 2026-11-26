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Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, se retrouve au cœur d’une polémique en Allemagne après des informations sur sa séparation soudaine d’avec son épouse, Anika Bissel. Le gardien expérimenté est actuellement écarté des terrains en raison d’une blessure au pied, mais sa vie privée est passée au premier plan alors que des personnalités de l’entourage du Bayern commencent à prendre parti.

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Des réactions hostiles dans l’entourage du Bayern

Le gardien expérimenté se remet actuellement d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit. Cette blessure, contractée contre Mayence au début du mois, le prive de compétition pour le reste de l’année civile.

La polémique a désormais atteint le vestiaire de l’Allianz Arena, par l’intermédiaire toutefois de l’activité des compagnes des joueurs sur les réseaux sociaux. Lina Kimmich et Ines-Sarah Laimer, respectivement épouses de Joshua Kimmich et de Konrad Laimer, ont publiquement affiché leur position en aimant une vidéo Instagram de Ruth Marquardt, spécialiste des relations amoureuses.

La vidéo critiquait les circonstances de la séparation, en particulier le moment où elle intervient, après la naissance d’un enfant. Même Nina Weiss, l’ancienne compagne de Neuer, a été vue en train d’aimer la publication, laissant penser que la désapprobation est partagée dans le cercle proche du club. Ce soutien public à Anika a créé un climat indéniablement tendu autour de la conduite du capitaine du Bayern dans sa vie privée.

Matthaus remet en question le moment choisi par Neuer

La légende du football allemand Lothar Matthaus n’a pas mâché ses mots à ce sujet, s’exprimant ouvertement dans son émission « Lothar Takes Off ». L’ancien vainqueur de la Coupe du monde a reconnu que les affaires personnelles relèvent de la vie privée, mais que la publicité donnée aux conséquences de cette séparation nuit à l’image du gardien.

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« Le moment choisi est particulièrement malvenu. C’est une situation regrettable pour Manuel, mais chacun doit gérer cela en privé comme il l’entend. Il est toutefois clair que ce qui s’est passé ces dernières semaines n’est pas bon pour la réputation de Manuel. Il a pris cette décision, mais je pense que ce n’était pas le meilleur moment », a expliqué Matthaus.

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Matthaus est également revenu sur les réactions des épouses des coéquipiers de Neuer sur les réseaux sociaux, estimant que leur empathie envers Anika est compréhensible au vu des circonstances de la séparation. Selon lui, le soutien de Lina Kimmich et d’Ines-Sarah Laimer est une réaction naturelle à une situation « loin d’être avantageuse » pour la mère des enfants de Neuer.

Si le club a officiellement autorisé Neuer à se rendre au Brésil pour se reposer et récupérer, la révélation selon laquelle sa relation avec une jeune personne exerçant comme kinésithérapeute aurait pu commencer plusieurs mois avant ce voyage n’a fait qu’attiser la polémique. Une fois remis de sa blessure, le gardien devra faire face à un retour difficile sous les regards du public.

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Anika Neuer sort du silence

Alors que la star du Bayern Munich garde le silence sur le sujet depuis son retour au siège du club pour y recevoir des soins, Anika a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. La joueuse de handball aurait partagé, puis supprimé, plusieurs vidéos TikTok aux messages explicites sur la douleur de la trahison.

L’une des publications comportait cette phrase : « Tromper une femme enceinte, c’est une tout autre forme de méchanceté. » Un message rapidement relayé par des supporters sur des plateformes comme X. Une autre vidéo montrait un jeune enfant, accompagné d’un texte affirmant qu’une mère ne pardonnerait jamais à son partenaire d’avoir choisi une autre personne plutôt que sa propre famille.

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Ces expressions de douleur à vif ont trouvé un écho auprès du public, compliquant encore les efforts de Neuer pour préserver sa vie privée. Des internautes ont rapidement suivi les publications qu’elle a repartagées, qui donnent l’image d’une femme profondément blessée par la fin soudaine de son mariage.