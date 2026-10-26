La course au Ballon d’Or a pris un tournant spectaculaire le jour de la remise du trophée. Harry Kane semblait depuis longtemps quasiment assuré de décrocher cette prestigieuse récompense individuelle, mais, selon les bookmakers, Kylian Mbappé se rapproche de lui à toute vitesse ce lundi. La star du Real Madrid est désormais le principal rival de l’attaquant anglais, dont les chances de victoire ont nettement diminué au cours des dernières 24 heures.

Mbappé occupait depuis longtemps la troisième place chez les bookmakers, avec une cote moyenne d’environ 5,00. Cela correspondait à une probabilité implicite de victoire de 20 %, mais sa cote est désormais tombée à 2,30 en moyenne. Les bookmakers estiment ainsi à 43,5 % les chances de voir la star française recevoir le Ballon d’Or lundi soir.

Cette remontée remarquable de Mbappé s’accompagne d’une nette évolution de la cote de Kane. Il y a 24 heures, l’attaquant du Bayern Munich affichait encore une cote moyenne de 1,33, soit une probabilité implicite de victoire de 75,2 %. Sa cote est depuis montée à 1,70, faisant reculer ses chances calculées de victoire à 58,8 %.

Pour Lamine Yamal, la situation paraît quant à elle de moins en moins favorable. Samedi, l’attaquant de 19 ans du FC Barcelone affichait encore une cote moyenne de 6,00, correspondant à une probabilité implicite de victoire de 16,7 %. Sa cote est depuis montée à 8,50 et les bookmakers ne lui attribuent plus qu’une probabilité calculée de victoire de 11,8 %.

Les trois principaux prétendants sont tous à Londres ce lundi pour assister à la cérémonie. Kane est arrivé lundi après-midi dans la capitale anglaise avec sa famille et une importante délégation du Bayern Munich. Le président Herbert Hainer, le directeur général Christoph Dreesen et son coéquipier Michael Olise sont également présents.

Yamal s’était déjà rendu à Londres dimanche soir en jet privé après le Clásico contre le Real Madrid, accompagné d’un important entourage qui compterait quinze personnes, dont sa petite amie Inès Garcia. Mbappé est lui aussi présent pour représenter le Real Madrid, de retour au gala du Ballon d’Or après un boycott de deux ans. La 70e édition de l’élection se tient cette année au London Palladium, où la cérémonie débutera lundi soir à 21 h, heure néerlandaise.

Le lauréat du Ballon d’Or est désigné par un jury international de journalistes spécialisés, qui évaluent notamment les joueurs sur leurs performances individuelles, les résultats de leurs équipes et le fair-play