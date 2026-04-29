Nouveau rebondissement dans l’affaire de dopage impliquant Mykhaylo Mudryk, la recrue phare de Chelsea

Selon Ben Jacobs, Mykhaylo Mudryk va saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'Ukrainien risque une suspension de quatre ans, mais le joueur compte bien contester cette décision.

En décembre 2024, l’attaquant de Chelsea avait déjà été suspendu provisoirement après un contrôle positif au meldonium, une substance dopante qui augmente l’apport d’oxygène dans le sang.

Contrôlé positif à ce produit lors d’un test urinaire, l’international ukrainien est depuis tenu éloigné des terrains et des séances d’entraînement avec les Blues, qu’il a rejoints en 2023. En juin 2025, la Fédération anglaise de football (FA) l’a formellement inculpé et, d’après Ben Jacobs, lui a notifié une suspension de quatre ans.

L’attaquant ultra-rapide avait alors déclaré qu’il n’avait « jamais sciemment utilisé de substances interdites ni enfreint les règles » et qu’il « collaborait étroitement avec son équipe pour déterminer comment cela avait pu se produire ».

Il porte désormais l’affaire devant le TAS, juridiction indépendante spécialisée dans les litiges sportifs. Selon Jacobs, il a formellement fait appel fin février auprès de la Fédération anglaise. Les parties sont actuellement en phase d’échanges de mémoires, et la date d’audience reste à fixer.

Outre Mudryk, son ancien club, le Shakhtar Donetsk, espère également obtenir rapidement des éclaircissements. Le président Serhii Palkin a en effet indiqué à ESPN que la suspension de l’ancien joueur lui faisait subir une perte financière considérable. Chelsea avait versé 70 millions d’euros au Shakhtar, mais des primes supplémentaires étaient également prévues.

« Son contrat prévoit 30 millions d'euros de primes », rappelle Palkin. « S'il ne joue pas et que Chelsea n'obtient pas de résultats, nous perdons 30 millions d'euros. Cela a des conséquences importantes pour nous. »

« C’est pourquoi tout le monde s’attend à ce que ce dossier soit réglé rapidement et de manière positive, afin que Mudryk retrouve le terrain. Sinon, nous risquons de perdre 30 millions d’euros », conclut-il.