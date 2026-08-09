Romelu Lukaku et Fenerbahçe ont trouvé un accord personnel, rapportent les journalistes spécialistes du mercato Fabrizio Romano et Matteo Moretto. Les Turcs avaient déjà formulé une offre pour l’attaquant de Feyenoord Ayase Ueda, mais ce qu’une éventuelle arrivée du Belge signifierait pour le Japonais reste flou.

Fenerbahçe a soumis une offre d’environ six millions d’euros à Naples. Le club italien aurait rejeté cette proposition et formulé entre-temps une contre-offre.

Naples réclame environ douze millions d’euros pour le meilleur buteur belge. Selon Romano, Fenerbahçe a désormais également envoyé une nouvelle proposition au club napolitain.

Un accord total semble ainsi se rapprocher de plus en plus. Lukaku et Fenerbahçe se sont déjà entendus sur le plan personnel, de sorte qu’il ne reste plus qu’aux deux clubs à trouver un terrain d’entente.

Fenerbahçe a par ailleurs également formulé une offre pour Ueda, comme l’a rapporté Voetbal International dimanche matin. Feyenoord réclamerait environ 25 millions d’euros pour l’attaquant japonais.

Le directeur technique Dévy Rigaux est prêt à s’asseoir à la table des négociations avec les Turcs pour conclure un accord, à condition qu’Ueda soit lui aussi ouvert à un transfert vers la Süper Lig.

Ce qu’une éventuelle arrivée de Lukaku signifie pour l’intérêt de Fenerbahçe envers Ueda reste encore incertain. Avec le Belge, le cador turc ajouterait en tout cas à son effectif un attaquant expérimenté, capable de conserver le ballon.