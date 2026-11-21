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Le retour de l'espoir à Manchester United avec l'arrivée de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino n'a pas été gratuit. Il s'est accompagné d'une nouvelle facture qui accentue la pression sur la direction du club, contrainte d'emprunter une nouvelle fois pour honorer ses engagements, au moment où les crises sportive et financière s'aggravent à Old Trafford.

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Trois jours seulement après avoir annoncé la nomination de Pochettino au poste d'entraîneur principal, Manchester United a obtenu un prêt supplémentaire de 10 millions de livres sterling. Une décision qui lève le voile sur le coût financier croissant des tentatives du club pour retrouver sa place parmi les grands du football anglais et européen.

Selon les informations de « BBC Sport », Manchester United a précisé, dans un document détaillé transmis à la Bourse parallèlement à la publication de ses résultats financiers du premier trimestre jeudi, qu'il était tenu de verser une indemnité de 7,5 millions de livres sterling à la Fédération américaine de football pour s'attacher les services du technicien argentin.

Le club anglais avait annoncé le 13 novembre être parvenu à un accord avec Pochettino pour qu'il prenne les rênes de l'équipe, avec un contrat de deux ans et demi, avant d'obtenir ce nouveau prêt le 16 novembre, soit trois jours seulement après l'officialisation.

Ce financement n'a rien d'un engagement isolé : il s'agit de l'un des trois prêts confirmés par le club après le 30 septembre, date de clôture du premier trimestre de l'exercice, ce qui porte à 240 millions de livres sterling les sommes dues au titre de sa facilité de crédit renouvelable.

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La facture des entraîneurs approche les 100 millions

Mais ce nouveau prêt n'est qu'une partie d'une facture bien plus inquiétante. Les dépenses totales de Manchester United liées à la nomination et au limogeage de ses entraîneurs ont atteint environ 95 millions de livres sterling depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

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Ce montant devrait franchir la barre des 100 millions de livres sterling une fois ajoutés les coûts liés au recrutement du staff technique de Pochettino, ainsi que les indemnités dues pour la rupture du contrat de l'ancien entraîneur Michael Carrick.

Carrick a quitté ses fonctions la semaine dernière, alors que l'équipe se trouvait en zone de relégation, au cœur de l'un des pires débuts de saison de Manchester United depuis 40 ans.

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Son limogeage est intervenu alors même qu'il avait obtenu un contrat de deux ans, après des résultats positifs lors de son intérim de six mois la saison précédente.

Pochettino est le neuvième entraîneur permanent de Manchester United depuis le départ de Ferguson, en comptant Ralf Rangnick, arrivé en novembre 2021. Ces changements à répétition illustrent l'ampleur de l'instabilité sportive que traverse le club, d'autant que les trois dernières saisons ont toutes connu un changement d'entraîneur en cours d'exercice.

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Des engagements financiers colossaux et des dettes par millions

Les détails révélés par le document ne s'arrêtent pas aux coûts liés aux entraîneurs et aux prêts. Manchester United a confirmé avoir dépensé 5,7 millions de livres sterling pour l'enregistrement de nouveaux joueurs ou la prolongation des contrats de joueurs actuels et de membres du staff technique.

Les données font également apparaître des engagements financiers considérables liés aux indemnités de transfert, pour un montant total de 417 millions de livres sterling, dont 181 millions devront être réglés au cours de l'année prochaine.

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Dans le même temps, le club a indiqué que sa dette totale s'élevait à 750 millions de dollars, soit environ 577,4 millions de livres sterling selon le taux de change en vigueur au 30 septembre.

Manchester United se retrouve ainsi face à une équation complexe : un nouveau projet sportif piloté par Pochettino, une facture toujours plus lourde liée aux changements d'entraîneurs et des engagements financiers pesants qui placent la direction face à un véritable test.

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Le technicien argentin parviendra-t-il à transformer ces dépenses en stabilité et en résultats sur le terrain, ou ce nouveau projet de sauvetage ne sera-t-il qu'un épisode de plus dans le feuilleton de la saignée des caisses du club ?