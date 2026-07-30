Le latéral portugais du Al-Hilal, João Cancelo, attend toujours la confirmation de son retour au Barça, raison pour laquelle il n'a pas encore rejoint le rassemblement du club saoudien.

Cancelo a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au Barça, sachant que son contrat avec Al-Hilal court jusqu'à l'été 2027.

Cancelo a obtenu quelques jours de vacances après sa participation à la Coupe du monde 2026, où il a quitté la sélection portugaise dès les huitièmes de finale, éliminé par l'Espagne.

Le journal « Sport » a rapporté que Cancelo poursuit un entraînement individuel au Portugal afin de maintenir sa condition physique.

Si le transfert se concrétise, Cancelo entamera sa troisième période sous le maillot du Barcelone, même si elle est considérée comme le prolongement de sa deuxième, après avoir joué sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick durant la seconde moitié de la saison dernière.

Le joueur avait déjà porté le maillot du club catalan auparavant, en prêt de Manchester City lors de la saison 2023-2024.

Cancelo a publié une photo sur son compte Instagram lors de son entraînement dans des installations sportives de la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal.

Le joueur s'entraîne aux côtés de préparateurs physiques personnels, parmi lesquels Julerson Diaz, dans le but d'atteindre la meilleure condition possible avant un éventuel retour au travail sous la direction de Flick, et de garantir un niveau remarquable dès le premier instant.

Cancelo est désormais proche d'un retour au Barça, alors que les négociations entre les deux parties progressent à un rythme rapide.

Selon les informations, le montant du transfert pourrait s'élever à environ 10 millions d'euros, après que Al-Hilal a revu à la baisse ses exigences financières initiales.