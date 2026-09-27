Dans un entretien accordé à Bild , l'entraîneur d'Augsbourg Manuel Baum a expliqué qu'en cas d'intérêt réel du Rekordmeister allemand, il ne voudrait pas mettre de bâtons dans les roues de son gardien concernant un transfert.

« S'il fait partie des meilleurs de Bundesliga, il est évidemment un sujet pour les meilleures équipes de Bundesliga. À Augsbourg, cela fait aussi partie de la philosophie de laisser partir, de temps en temps, des joueurs qui affichent peut-être des performances au-dessus de la moyenne », a estimé Baum, qui n'avait que des mots élogieux pour Dahmen.

Le portier de 28 ans fait actuellement « partie des meilleurs gardiens de Bundesliga en termes de performances », raison pour laquelle le prétendu intérêt du Bayern ne le surprend pas. « Nous avons plusieurs joueurs dans l'effectif qui suscitent vraiment des convoitises », a expliqué Baum, avant d'ajouter au sujet de l'avenir de Dahmen au FCA : « Nous en parlons en interne. Bien sûr, il y a des discussions avec Finn. »

Le podcast Bild 'Bayern Insider' avait récemment rapporté que Dahmen est une piste comme numéro deux au FC Bayern. Manuel Neuer, encore gardien titulaire, et l'actuel numéro 3 Sven Ulreich pourraient chacun mettre un terme à leur carrière l'été prochain, leurs deux contrats expirant en 2027.

La succession de Neuer dans les buts du Bayern doit, comme on le sait, être assurée par Jonas Urbig, qui continue d'être préparé dans cette optique et a déjà disputé deux matches cette saison. Selon 'Bayern Insider', Dahmen correspond assez bien au profil que le Rekordmeister allemand imagine pour le rôle de future doublure d'Urbig.

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De quel club Finn Dahmen a-t-il rejoint le FC Augsbourg ?

Le joueur de 28 ans, nommé par le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour ses premiers matches internationaux et donc actuellement membre de l'équipe d'Allemagne, peut encore évoluer longtemps à son meilleur niveau, compte déjà une grande expérience avec 101 matches de Bundesliga et pourrait éventuellement être libre l'été prochain, puisque son contrat à Augsbourg expire en 2027.

Le FCA avait recruté Dahmen à Mayence 05 en 2023 ; depuis, le natif de Wiesbaden est presque en continu le numéro 1 incontestable et s'est progressivement recommandé pour la sélection nationale. Depuis septembre 2025, Dahmen fait régulièrement partie de l'équipe d'Allemagne, mais il attend encore sa première sélection.

Selon 'Bayern Insider', il n'y a encore eu aucune discussion entre le Bayern et Dahmen jusqu'à présent, le FCB s'étant seulement penché en interne sur le cas du joueur d'Augsbourg. Pour Dahmen, il ne serait en tout cas pas exclu d'échanger son statut de numéro 1 incontestable au FCA contre un avenir au Bayern.