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Schalke sombre 8-1 contre Paderborn. Le lendemain, sa réserve sombre à son tour.

Au lendemain de la défaite 8-1 de Schalke 04 contre le SC Paderborn en Bundesliga, l’équipe réserve du club a elle aussi subi une lourde correction face à Paderborn.

La réserve de Schalke a perdu 5-1 (2-0 à la pause) face à Paderborn II en Regionalliga Ouest. Ancien espoir du Bayern Munich, Oliver Batista Meier a presque à lui seul mis Schalke en pièces. Recruté cet été, il a inscrit un triplé pour la réserve du SCP (17e minute sur penalty, 33e et 60e).

Albert Millgramm (78e) et Luka Duric (83e) ont inscrit les autres buts de Paderborn. Seul l’international turc des moins de 20 ans Ayman Gulasi (47e) a marqué pour Schalke. Au classement de la Regionalliga Ouest, Paderborn II est remonté à la sixième place, tandis que la réserve de Schalke occupe le douzième rang après 18 journées.

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La veille, l’équipe première de Schalke avait elle aussi subi une lourde défaite contre Paderborn. Après ce naufrage 8-1 (3-0 à la pause) pour Schalke , son entraîneur Miron Muslic, d’ordinaire toujours optimiste, a lui aussi laissé éclater son désespoir.

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« C’est une honte et j’éprouve une grande honte. Nous avons profondément humilié beaucoup de supporters de Schalke », a fustigé l’Autrichien , avant de s’en prendre sévèrement à ses joueurs : « L’équipe est en train de détruire à toute vitesse ce que nous avons construit ensemble à force de travail au cours de la dernière année et demie. Dans la configuration actuelle, nous n’avons pas le niveau pour la Bundesliga. »

Getty Images

Les déclarations de Miron Muslic après le naufrage de Schalke critiquées

Cette crise qui s’aggrave, avec un neuvième match officiel consécutif sans victoire, ne pouvait pas tomber à un pire moment. Non seulement Schalke a encaissé contre Paderborn, en un seul match, plus de buts qu’il n’en avait marqué jusque-là cette saison, mais il a aussi subi sa plus lourde défaite depuis le 8-0 concédé face au Bayern Munich en septembre 2020, à une semaine précisément du premier derby de la Ruhr contre le Borussia Dortmund depuis trois ans.

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Muslic, qui avait toujours défendu son équipe ces dernières semaines, a donc sévèrement critiqué ses joueurs. « Peu importe ce que nous essayons avec le staff, rien ne fonctionne », a déploré l’entraîneur de 44 ans : « À part Loris Karius, personne ne parvient à atteindre son meilleur niveau. Aucun des cadres n’est capable de guider l’équipe. »

Ces déclarations sévères de l’entraîneur de Schalke n’ont pas été bien accueillies partout : « Je l’aurais licencié immédiatement après cette interview », a déclaré l’ancien joueur de Bundesliga Stefan Schnoor dans l’émission Doppelpass sur Sport1 . Il a justifié son avis par le désarroi que Muslic avait lui-même ouvertement reconnu dans sa charge.

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« Il a dit, en substance : “Depuis le début de la saison, mon staff et moi essayons tout ce qui est possible, et l’équipe n’y adhère pas” », a précisé Schnoor pour expliquer sa position controversée.