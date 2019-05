Nouveau maillot de la Juventus, maintenant c'est officiel : pas de rayures noires et blanches

La Juventus a officiellement présenté son maillot domicile pour la saison 2019/20: les bandes Bianconeri disparaissent, Dybala parmi les modèles.

Le maillot domicile de la pour la saison 2019/20 n'aura pas les rayures traditionnelles de la Juventus.

"Ne craignez pas le changement. Guidez-le. Imaginez ce que les autres ne peuvent pas voir. Osez dicter de nouvelles règles. Faites des traditions pas une limite."



Le nouveau maillot reste toutefois en noir et blanc, mais avec deux bandes très larges tandis qu'au centre apparaît une bande rose qui rappelle les premières couleurs sociales de la Juventus.



Parmi les modèles avec Bernardeschi et le capitaine Chiellini, il faut souligner la présence de trois joueurs: Miralem Pjanic, Moise Kean et surtout Paulo Dybala, qui est cité par beaucoup sur la liste des possibles partants du prochain marché des transferts.