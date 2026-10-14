Nouveau « job à temps partiel » au 1. FC Cologne : une nouvelle concession pour Said El Mala ?

Après être finalement resté à la surprise générale à Cologne, avec à la clé une augmentation de salaire conséquente et le prestigieux numéro 10, El Mala devrait désormais avoir l’occasion de se mettre encore davantage en valeur. Selon Sport Bild, ce joueur d’exception s’est vu promettre davantage de liberté sur le terrain afin de mieux exploiter ses qualités, sans être autant cantonné à un poste.

Lors de la victoire célébrée dans le derby contre le Borussia Mönchengladbach (2-1), ce week-end, El Mala semblait déjà moins attaché à son poste théorique sur l’aile gauche et évoluait nettement plus dans l’axe dans certaines situations. L’article évoque un rôle d’« attaquant à temps partiel », les Boucs étant actuellement confrontés à un sérieux problème en attaque en raison des absences de Thijs Dallinga (26 ans, rupture du ligament croisé) et de Ragnar Ache (28 ans, déchirure musculaire).

Un ajustement qui a également porté ses fruits contre Gladbach. Après le but de la victoire inscrit par El Mala, Wagner, qui aurait peut-être perdu son poste en cas de défaite, a expliqué : « Said doit saisir les occasions qui se présentent à lui. Quand il reste sur le côté et qu’il peut être défendu sans difficulté sur l’aile, il a souvent des problèmes, car il peut être pris à deux. Mais quand il peut partir de l’axe pour se déporter sur le côté, il est moins facile à défendre et trouve plus facilement une brèche. Nous devons faire en sorte qu’il ait cette liberté. Et si nous pouvons l’amener à le faire en le plaçant davantage dans l’axe, cela fera de lui un meilleur joueur. »

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Said El Mala attaquant ? Un rôle qu’il connaît déjà en partie

El Mala avait toutefois déjà occupé ce rôle par moments la saison dernière : l’idée ne vient donc pas uniquement de Wagner. « Après les blessures des attaquants, Said a tout de suite demandé s’il pouvait à nouveau jouer à ce poste, parce qu’il s’y sent bien et veut progresser », a souligné l’entraîneur du FC.

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Face à Gladbach, El Mala a inscrit son deuxième but de la saison pour sa cinquième apparition toutes compétitions confondues. Pendant la trêve internationale, il avait également fait ses débuts avec l’équipe nationale allemande sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp.

À Cologne, El Mala espère désormais franchir un nouveau cap dans sa progression, une étape qu’il comptait initialement amorcer cet été en rejoignant un grand club. Le BVB a un temps semblé être l’option la plus probable, avant que le Borussia Dortmund ne se retire de la course après d’âpres négociations avec le FC sur le prix. El Mala a ensuite signé un contrat jusqu’en 2031, sans clause libératoire.



