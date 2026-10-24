Comme l’a annoncé le FCB samedi après-midi, Neuer est forfait en raison d’une blessure. Une irritation persistante d’un tendon du pied oblige le gardien de 40 ans à observer une nouvelle période de repos.





En raison de ce problème au pied, Neuer avait déjà manqué la victoire à domicile contre le RB Leipzig (6-1) le week-end dernier, ainsi que le match de Ligue des champions chez le Viking Stavanger auparavant. Il avait retrouvé les cages du FCB dans la semaine, lors du choc de Ligue des champions contre Arsenal (2-2), mais doit désormais à nouveau déclarer forfait.





Comme face à Leipzig et Stavanger, Jonas Urbig le remplacera. Le joueur de 23 ans, préparé à succéder à Neuer au FCB, a déjà disputé quatre matches toutes compétitions confondues cette saison. S’y ajoutent deux sélections avec l’équipe nationale allemande. Le Bayern n’a donc pas à s’inquiéter d’un éventuel manque de rythme de son gardien.

Quels autres joueurs manqueront au Bayern Munich, outre Manuel Neuer ?

Outre Neuer, le champion devra se passer de plusieurs autres joueurs de renom sur le terrain de Fribourg, troisième du classement après un excellent début de saison. Le patron du milieu de terrain Joshua Kimmich sera absent, comme contre Arsenal, en raison d’un décès dans sa famille. Le joueur offensif Luis Diaz (petite déchirure d’un faisceau musculaire), le meneur de jeu Jamal Musiala (blessure musculaire à la cuisse) et le défenseur central Min-jae Kim (élongation musculaire) sont également indisponibles sur blessure.

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À l’absence de plusieurs titulaires s’ajoute celle de l’entraîneur principal, qui ne sera pas non plus présent en Brisgau. Vincent Kompany s’est effondré vendredi au centre d’entraînement alors qu’il assistait à une séance de la deuxième équipe. Le Belge a ensuite été transporté dans un hôpital de Munich, où il subit depuis des examens.

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Le directeur sportif Max Eberl a confirmé samedi matin en conférence de presse que l’état de Kompany était stable. On ignore toutefois quand l’entraîneur de 40 ans, récemment touché par une forte infection virale, pourra revenir. « Vinnie aura tout le temps nécessaire, nous ne fixerons aucun délai. Nous devons déterminer le QUOI et le COMMENT. Mais il faudra compter en semaines, cela doit être clair pour tout le monde », a expliqué Eberl.

Kompany sera remplacé à Fribourg par son adjoint Aaron Danks. L’Anglais de 43 ans était arrivé à la Säbener Straße en 2024 avec Kompany.