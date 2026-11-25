Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United est tombé dans le piège du match nul face à son hôte portugais, le Sporting Portugal, sur le score de 2-2, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, marquée ce soir par une précieuse victoire de l'Inter Milan contre Stuttgart (2-0).

Publicité

Manchester United traverse une saison difficile. Battu lors du premier match de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, en encaissant quatre buts face à Liverpool en Premier League, le club mancunien a de nouveau trébuché ce soir pour les débuts de son technicien en Ligue des champions.

Luis Suárez a inscrit le doublé du Sporting Portugal (33e sur penalty, 80e), tandis que Bruno Fernandes a marqué les deux buts de Manchester United (48e sur penalty, 50e).

Le Sporting Portugal compte désormais 10 points et occupe la neuvième place, alors que Manchester United totalise 7 points au 19e rang.

À la pause, Manchester United était mené 1-0 par le Sporting au stade José-Alvalade. Les 45 premières minutes ont été compliquées pour les visiteurs, qui n'ont généré que 0,12 xG contre 1,89 pour leurs adversaires, même s'ils peuvent s'estimer lésés de ne pas avoir égalisé.

Publicité Publicité

Le Sporting a laissé passer une occasion en or d'ouvrir le score à la 30e minute, lorsque Lammens a repoussé le penalty tiré par Suárez, obtenu après une faute de Martínez sur Catamo.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Mais l'attaquant a eu une seconde chance trois minutes plus tard, après un contact de Lammens sur Araujo. Cette fois, il ne s'est pas manqué et a inscrit son cinquième but en Ligue des champions cette saison.

Les joueurs de Manchester United ont cru égaliser à la 40e minute, quand Amad a placé une tête dans le but vide, mais la réalisation a été refusée de manière déconcertante, Tielemans ayant été sanctionné pour une faute dans la construction de l'action.

Publicité

Dès le début de la seconde période, l'arbitre Marciniak a sifflé un troisième penalty dans cette rencontre, cette fois en faveur de Manchester United, et Bruno Fernandes l'a transformé avec succès.

À la 50e minute, Bruno Fernandes a signé son deuxième but, qui était aussi le deuxième de son équipe, face à son ancien club, sur un service de son coéquipier Amad Diallo.

Publicité

Luis Suárez a égalisé pour le Sporting Portugal à la 79e minute, d'un retourné acrobatique dans la surface de réparation, après une grosse erreur du gardien de Manchester United, Senne Lammens. Une minute plus tard, Manchester United a inscrit un troisième but, finalement annulé après recours à la VAR.

Le Belge Youri Tielemans, joueur de Manchester United, a reçu un second carton jaune, synonyme de rouge, à la 90e minute, quelques instants avant le coup de sifflet final de ce match nul, qui prolonge la série de contre-performances du club anglais toutes compétitions confondues.

Publicité

L'Inter poursuit sa série de victoires

L'Inter Milan a poursuivi sa série de succès européens en signant une troisième victoire consécutive, aux dépens de son visiteur allemand, Stuttgart, battu 2-0.

Petar Sučić (57e sur penalty) et Lautaro Martínez (74e) ont inscrit les deux buts de l'Inter Milan.

Publicité

L'Inter porte son total à 9 points et occupe la 11e place du classement, tandis que Stuttgart reste bloqué à 7 points, au 17e rang.