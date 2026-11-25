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Manchester United a été accroché par son hôte portugais, le Sporting Lisbonne (2-2), lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, une soirée également marquée par la précieuse victoire de l'Inter Milan face à Stuttgart (2-0).

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Manchester United traverse une saison difficile. Pour le premier match de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, le club s'était incliné en encaissant quatre buts face à Liverpool en Premier League, avant de trébucher de nouveau aujourd'hui pour la première apparition du technicien sur le banc de Manchester United en Ligue des champions.

Luis Suárez a inscrit le doublé du Sporting Lisbonne (33e sur penalty, 80e), tandis que Bruno Fernandes a marqué les deux buts de Manchester United (48e sur penalty, 50e).

Le Sporting Lisbonne compte désormais 10 points et occupe la neuvième place, tandis que Manchester United totalise 7 points, au 19e rang.

L'Inter Milan a poursuivi sa série européenne en signant une troisième victoire consécutive, obtenue face à son visiteur allemand, Stuttgart, sur le score de 2-0.

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Les buts de l'Inter Milan ont été inscrits par Petar Sučić (57e sur penalty) et Lautaro Martínez (74e).

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L'Inter porte son total à 9 points et pointe à la 11e place du classement, tandis que Stuttgart reste bloqué à 7 points, au 17e rang.