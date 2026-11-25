Manchester United a été accroché par son hôte portugais, le Sporting Lisbonne (2-2), lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, une soirée également marquée par la précieuse victoire de l'Inter Milan face à Stuttgart (2-0).
Manchester United traverse une saison difficile. Pour le premier match de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, le club s'était incliné en encaissant quatre buts face à Liverpool en Premier League, avant de trébucher de nouveau aujourd'hui pour la première apparition du technicien sur le banc de Manchester United en Ligue des champions.
Luis Suárez a inscrit le doublé du Sporting Lisbonne (33e sur penalty, 80e), tandis que Bruno Fernandes a marqué les deux buts de Manchester United (48e sur penalty, 50e).
Le Sporting Lisbonne compte désormais 10 points et occupe la neuvième place, tandis que Manchester United totalise 7 points, au 19e rang.
L'Inter Milan a poursuivi sa série européenne en signant une troisième victoire consécutive, obtenue face à son visiteur allemand, Stuttgart, sur le score de 2-0.
Les buts de l'Inter Milan ont été inscrits par Petar Sučić (57e sur penalty) et Lautaro Martínez (74e).
L'Inter porte son total à 9 points et pointe à la 11e place du classement, tandis que Stuttgart reste bloqué à 7 points, au 17e rang.
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Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.
Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.
J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.
Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.
Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.
Le moment clé reste son transfert en 2009.
Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.
Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.
Articles notables :
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