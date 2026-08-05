Nouveau développement surprenant autour de Jerayno Schaken et de Feyenoord

Jerayno Schaken a participé mardi à l’entraînement collectif de l’équipe première de Feyenoord. L’ailier de dix-sept ans, qui suscite l’intérêt du FC Twente, a donc manqué un match amical avec la principale équipe réserve.

C’est ce que rapporte le généralement fiable Feyenoord Youth Watcher. Il s’agit d’un nouveau développement autour du grand talent, qui avait encore créé la surprise la semaine dernière.

Twente a en effet formulé une offre d’un million d’euros pour Schaken, qui est encore lié à Feyenoord jusqu’à la mi-2028.

Feyenoord a rejeté cette offre, à la grande colère de son père Ruben. Dans un entretien avec ESPN, celui-ci s’en est vivement pris à son ancien employeur.

Selon Schaken senior, le club de Rotterdam réclame pas moins de 10 millions d’euros pour son fils. « Un montant absurde pour un joueur de jeunes qui doit encore faire ses débuts en équipe première. C’est du sabotage de la part de Feyenoord. Je ne laisserai pas cela arriver à mon fils. »

Lundi, Feyenoord et Schaken devaient de nouveau se mettre autour de la table. Un jour plus tard, il s’est donc de nouveau entraîné avec l’équipe première.

Sans Schaken, le Feyenoord U21 a fait match nul 2-2 contre le Crystal Palace U21. Twan Schens et Izu Onunta ont inscrit les buts rotterdamois.