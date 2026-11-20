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Vinicius Junior s'apprête à faire son retour avec le Real Madrid en Liga, après 42 jours d'absence pour cause de suspension. Il sera disponible face au Celta Vigo ce jour, en attendant la décision de l'entraîneur de le titulariser ou de le laisser sur le banc.

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Selon le quotidien espagnol AS, l'absence de Vinicius sanctionnait l'épisode où il a tiré les cheveux de Nathan Saliba lors de la rencontre face à Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, le 10 octobre dernier. Cet incident lui a valu deux matchs de suspension, avant qu'il ne reçoive une sanction supplémentaire identique en raison de sa réaction après les faits.

Le rapport de l'arbitre indiquait que le joueur avait fait preuve d'un « comportement agressif, et ses coéquipiers ont dû le maîtriser ». La sanction totale s'est ainsi élevée à 4 matchs de Liga, et elle prend fin avec son retour dans le groupe pour affronter le Celta Vigo.

Vinicius disputera à coup sûr quelques minutes, mais la décision de le titulariser ou non revient à l'entraîneur. Durant cette absence d'environ un mois et demi, le joueur n'a pu jouer qu'en Ligue des champions.

La star brésilienne a disputé 3 matchs dans la compétition continentale : face à la Roma, où il a joué 59 minutes seulement 4 jours après son exclusion, puis contre Leipzig pendant 70 minutes, et enfin face à Athènes pendant 81 minutes.

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Lors de ces rencontres, Vinicius n'a ni marqué ni délivré la moindre passe décisive, et il a continué d'afficher un niveau modeste, dans la lignée de ses dernières prestations. De quoi alimenter davantage le débat sur sa légitimité à conserver sa place dans le onze de départ.

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Une trêve revitalisante

À l'inverse, la trêve internationale pourrait marquer un tournant pour Vinicius dans la période actuelle, même si seul le temps dira quel impact elle aura réellement sur son niveau.

Le joueur a reconnu ne pas avoir été au niveau attendu après la Coupe du monde, admettant ne pas s'être suffisamment investi à l'entraînement : « Je me suis moins entraîné », a-t-il déclaré.

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La trêve internationale a vu la star brésilienne retrouver son efficacité devant le but, avec un doublé face au Japon, puis un triplé contre Singapour.

Des interrogations demeurent toutefois sur la valeur des adversaires et le niveau de compétitivité de ces rencontres. Le véritable test pour Vinicius aura donc lieu sur le terrain, sous le maillot du Real Madrid.

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Le joueur espère retrouver tout son éclat au Santiago-Bernabéu, lui qui n'a plus marqué avec le club merengue depuis le 26 août dernier, lorsqu'il avait trouvé le chemin des filets face à la Real Sociedad. Il approche ainsi des 3 mois sans but.

Sa dernière passe décisive sous le maillot du Real Madrid remonte quant à elle au 12 septembre dernier, face au Rayo Vallecano. Une occasion pour lui d'ouvrir une nouvelle page et de retrouver son influence offensive.

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Le joueur affichait un excellent moral lors de l'entraînement de ce matin, l'air particulièrement heureux, signe d'un soulagement après la fin de sa suspension et de sa volonté de saisir l'occasion pour prouver à nouveau ses qualités.

En attendant le retour de Mendy

Par ailleurs, aucune nouveauté n'est à signaler dans le groupe du Real Madrid. Ferland Mendy reste absent, bien qu'il continue de s'entraîner avec le reste de l'équipe, le staff technique ne souhaitant pas précipiter son retour à la compétition.

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L'équipe ne ressent pas le besoin de presser les choses dans le cas du joueur, d'autant que les options ne manquent pas. Mendy reste ainsi le seul absent parmi les joueurs ayant participé à l'entraînement de ce matin, à l'exception des blessés de longue durée, Asencio et Rodrygo Goes.

La séance a été marquée par un incident notable, Mourinho ayant fait part de son mécontentement envers les membres de son staff, qui n'avaient pas préparé l'exercice suivant à temps.

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Cet entraînement constitue un nouveau point de départ pour Vinicius, qui s'apprête à retrouver la Liga après 42 jours d'absence, avec l'objectif de reconquérir sa place et son influence au sein du club merengue.

Le groupe complet du Real Madrid pour affronter le Celta Vigo est le suivant :

Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

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Défenseurs : Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Carreras.

Milieux : Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch.

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Attaquants : Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Diomande, Brahim Díaz, Endrick, Espí.