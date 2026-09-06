Le Barça a encaissé un coup dur lors de sa rencontre face à Valence au stade de Mestalla, malgré son avance de deux buts à zéro grâce à Lamine Yamal et Fermin Lopez, après qu'Eric Garcia a été contraint de quitter le terrain avant la demi-heure de jeu, à la suite d'un choc violent et involontaire au niveau du nez.

Garcia s'est blessé après un contact avec Rodri, et le défenseur central du Barça n'a pas pu poursuivre le match. Le staff technique a alors décidé de le remplacer par Jules Koundé après une pause fraîcheur, un contretemps pour l'équipe lors d'une rencontre dont elle avait imposé le rythme dès le début.

Les premières images ont montré que la blessure ne semble pas grave, mais le défenseur espagnol pourrait avoir subi une déviation de la cloison nasale. Il a quitté la pelouse sur ses jambes, accompagné du médecin Bruna, qui a expliqué la nature de la blessure aux autres joueurs du Barça.

Cette blessure rappelle les précédents ennuis de Garcia avec des blessures au nez, après avoir subi une fracture la saison dernière et avoir été contraint de disputer plusieurs matchs en portant un masque pour protéger son nez.

Le défenseur du Barça s'était blessé lors de la rencontre face au Club Bruges en Ligue des champions au début du mois de novembre de la saison dernière, et avait porté un masque de protection pendant plusieurs semaines, avant de se rétablir et de retrouver le jeu de manière normale.