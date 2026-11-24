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La Fédération royale marocaine de football s'apprête à engager une nouvelle bataille juridique dans le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Elle a annoncé son intention de saisir le Tribunal fédéral suisse pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport, qui a rendu le titre au Sénégal. Il s'agit de l'ultime recours du Maroc contre cette décision.

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Même si la fédération marocaine tient à poursuivre la procédure judiciaire, le recours devant le Tribunal fédéral suisse ne lui offrira pas de possibilité directe de récupérer le titre. Les compétences de cette juridiction se limitent en effet à l'examen des aspects juridiques de la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport, sans qu'elle puisse désigner à nouveau le vainqueur du tournoi, selon la chaîne française « RMC Sport ».

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision ce mardi, en annulant le verdict du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré le Maroc vainqueur de la finale après avoir considéré que le Sénégal avait abandonné la rencontre. Le TAS a ainsi rendu le titre aux Lions de la Teranga, au terme de près de huit mois de bataille juridique autour du résultat de la finale.

La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 avait été riche en rebondissements. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre la décision de l'arbitre d'accorder un penalty au Maroc, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers de revenir et de terminer le match. Brahim Díaz avait ensuite manqué ce penalty en tentant une panenka, et le Sénégal s'était imposé 1-0 en prolongation.

Le Tribunal arbitral du sport a fondé sa décision sur le fait que l'arbitre dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour reprendre une rencontre ou l'arrêter définitivement. Il a précisé que la décision de poursuivre le jeu avait été prise après le retour des deux équipes sur le terrain et leur volonté affichée de reprendre la partie, ce que le tribunal a considéré comme remplissant les conditions de poursuite du match.

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La décision a suscité de vives réactions au Maroc, où la Fédération royale marocaine de football a annoncé rejeter les conclusions du Tribunal arbitral du sport . Dans un communiqué officiel, elle a confirmé sa volonté de poursuivre la voie judiciaire et de déposer un recours devant le Tribunal fédéral suisse, dernière instance à sa disposition pour contester le verdict.

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Le Tribunal fédéral suisse fonctionne de manière comparable à la Cour de cassation en France. Il n'a pas le pouvoir de réexaminer les détails de l'affaire ni de trancher à nouveau la question du vainqueur du tournoi, mais il peut vérifier la régularité juridique de la décision. S'il relève des irrégularités justifiant son intervention, il peut annuler la sentence du Tribunal arbitral du sport.

Si le Tribunal fédéral suisse décidait d'annuler la sentence, il ne déclarerait pas pour autant le Maroc champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il renverrait l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport pour un nouvel examen, ce qui signifierait l'ouverture d'une nouvelle procédure pouvant durer plusieurs mois avant une décision définitive.

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Le Tribunal fédéral suisse n'aura donc que deux options. La première consiste à rejeter le recours et à confirmer la décision du Tribunal arbitral du sport, le Sénégal restant alors champion d'Afrique. La seconde consiste à annuler la décision et à renvoyer l'affaire devant la juridiction sportive pour un réexamen du dossier, sans avoir le droit d'attribuer directement le titre à la sélection marocaine.

Les espoirs du Maroc de récupérer le titre de champion d'Afrique semblent ainsi suspendus à sa capacité à démontrer l'existence d'une faille juridique justifiant l'annulation de la décision du Tribunal arbitral du sport. Mais même en cas de succès, cela ne suffira pas à offrir le titre aux Lions de l'Atlas : l'affaire reviendrait au stade de l'examen juridique, dans l'attente d'une nouvelle décision de la juridiction sportive.