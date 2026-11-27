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Vendredi, Jamal Musiala a subi un nouveau coup dur. Le Bayern Munich a toutefois annoncé aussi de bonnes nouvelles.

Serge Gnabry et Alphonso Davies pourraient bientôt être de nouveau disponibles pour le Bayern Munich, champion d’Allemagne le plus titré, frappé par de nombreuses blessures.

L’international allemand et l’international canadien ont repris l’entraînement collectif avant le déplacement sur le terrain du Hambourg SV, samedi. Le club munichois l’a annoncé vendredi.

Gnabry était récemment absent en raison d’une blessure musculaire, tandis que Davies a subi une déchirure des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse gauche . On ne sait pas encore quand Gnabry et Davies seront de nouveau disponibles pour Vincent Kompany. Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Manuel Neuer seront également absents à Hambourg.

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Musiala, comme l’a également annoncé le Bayern vendredi , s’est de nouveau blessé à la cuisse droite lors du match de Ligue des champions à Lille et sera absent « jusqu’à nouvel ordre ». Selon les médias, il pourrait ne faire son retour qu’après la trêve hivernale. Il serait question d’une absence de quatre à six semaines.